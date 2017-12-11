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Загородная недвижимость осенью: в Минском райне отмечен неожиданно высокий спрос
12.12.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Для сегмента загородной недвижимости 2017 год пока складывается позитивнее, чем его предшественник. По итогам 10 месяцев в Минском районе домов, дач и участков купили на 13,4% больше, чем в 2016 году. В соседних с ним районах сделок зарегистрировали на 5,4% больше. Отрыв 2017 года по числу совершенных сделок был особенно ощутим в конце весны - начале лета, затем казалось, что ресурс для дальнейшего роста покупательской активности исчерпан. Однако октябрьские данные вновь дали повод говорить о высоком, по меркам прошлого года, спросе.
Количество сделок с загородной недвижимостью в Минском районе по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросло сразу на 48%. В соседних с Минским районах некоторый рост спроса также имел место, однако был куда более скромным (+7,6%).
По всей видимости, рынок загородной недвижимости также получил дополнительную финансовую «подпитку» со стороны банков, выраженную более доступными, чем в начале года, кредитами. Иную причину для столь нехарактерного роста покупательской активности найти сложно.
На фоне возросшей покупательской активности предложение объектов продолжает сокращаться, чему способствует также сезонный фактор. В ноябре количество объектов уменьшилось на 2,8%. В наибольшей мере это коснулось дачного сегмента и недостроенных домов – минус 9% и 4,5% соответственно. Предложение участков за месяц уменьшилось на 0,7%, домов, построенных до 2000 года – на 0,6%. Число современных домов, напротив, за прошедший месяц выросло на 1,4%.
В ноябре обошлось без ощутимых ценовых "скачков", но примечателен тот факт, что впервые с начала года не было ни одного сегмента с отрицательной ценовой динамикой. Максимальными темпами роста могли похвастаться участки(+1%).
По сравнению с ноябрем 2016 года в наибольшей степени потеряли в цене дачи и участки – снижение на 10,6% и 12,6% соответственно. Недостроенные объекты подешевели на 8,3%, современные дома – на 4,3%. Цены на дома, построенные до 2000 года, за год практически не изменились (-1%).
Продажа домов и коттеджей в Минске
В пределах МКАД предложение домов растёт, что довольно необычно для этой поры года. За ноябрь рынок увеличился в размерах ещё на 3,6%. Несмотря на рост конкуренции, средняя цена предложения квадратного метра выросла на 1,4%, достигнув к концу месяца отметки $995. Впрочем, это на 9% меньше, чем было годом ранее.
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История поведения рынка загородной недвижимости поздней осенью не позволяла рассчитывать на какие-то сюрпризы - период высокого спроса давно позади. Тем не менее,...
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