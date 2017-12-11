Загородная недвижимость осенью: в Минском райне отмечен неожиданно высокий спрос

Для сегмента загородной недвижимости 2017 год пока складывается позитивнее, чем его предшественник. По итогам 10 месяцев в Минском районе домов, дач и участков купили на 13,4% больше, чем в 2016 году. В соседних с ним районах сделок зарегистрировали на 5,4% больше. Отрыв 2017 года по числу совершенных сделок был особенно ощутим в конце весны - начале лета, затем казалось, что ресурс для дальнейшего роста покупательской активности исчерпан. Однако октябрьские данные вновь дали повод говорить о высоком, по меркам прошлого года, спросе.

Количество сделок с загородной недвижимостью в Минском районе по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросло сразу на 48%. В соседних с Минским районах некоторый рост спроса также имел место, однако был куда более скромным (+7,6%).

По всей видимости, рынок загородной недвижимости также получил дополнительную финансовую «подпитку» со стороны банков, выраженную более доступными, чем в начале года, кредитами. Иную причину для столь нехарактерного роста покупательской активности найти сложно.