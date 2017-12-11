Белорусским «ипэшникам» помогут «мигрировать» в интернет

В Брест 14 декабря придет масштабный проект «Куфаризация». Предпринимателям бесплатно помогут выйти на глобальный онлайн-рынок, собрать заказы и добиться успеха без проблем с налоговой.

Повышать навыки предстоит в игровой форме: после мастер-классов гости сразятся в квизе. Мероприятие проводит крупнейшая в стране площадка объявлений Куфар при поддержке Министерства по налогам и сборам и Министерства экономики.

Проект запущен при содействии государства чтобы помочь предпринимателям стать частью цифровой экономики. «Миграция» потребителей из торговых центров и рынков в интернет привела к коренным переменам в бизнесе, к которым многие оказались не готовы. Организаторы «Куфаризации» собираются это исправить.

«Малый и средний бизнес во всем мире выступает драйвером экономики. Но далеко не все предприниматели осознают, что работать нужно по-новому и что торговая точка уже не гарантирует успеха. Потребители уходят за покупками в онлайн, и чтобы не терять их, надо осваивать новые подходы и технологии, – отметил начальник управления коммерции и маркетинга Куфара Илья Жуковец. – Предприниматели, которые участвуют в проекте, получают бесплатную консультацию о том, как успешно развивать свое дело в интернете. Мы стараемся рассказать просто о сложном: с чего начать, какие налоги платить, на что обратить внимание при размещении рекламы”.

Мероприятие в Бресте будет состоять из двух частей. В первой эксперты бизнес-школ и консалтинговых компаний на примерах покажут, как привести бизнес в интернет и начать успешно работать в онлайне. Представитель Министерства по налогам и сборам поможет разобраться в типах налогах, сроках платежей и льготах. Каждый желающий сможет получить необходимую информацию, чтобы определиться с тем, какая система налогообложения для него будет оптимальна.

Во второй части мероприятия гости смогут закрепить знания в формате деловой игры. Интеллектуальный квиз, который создан «МозгоБойней» и «Куфаром», позволит проверить сообразительность с помощью 35 вопросов о бизнесе, продвижении, рекламе и онлайн-технологиях. Искать ответы участникам предстоит совместно, для чего всех разделят на команды по 4-6 человек, что также позволит получить полезные бизнес-контакты и, возможно, найти новых партнеров. Финалисты получат 20 тыс. куфов, которые можно будет потратить на развитие своего бизнеса в интернете. Такой суммы, например, хватит на то, чтобы размещать товары на «Куфаре» в течение года.

«Такого рода проект реализуется в Бресте впервые. В нем участвуют представители как деловой среды, так и госорганов, что позволяет бизнесу и государству вести открытый диалог. Мы надеемся, что проект поможет предпринимателям Брестской области найти новые точки роста и успешнее работать в интернете», – рассказал Илья Жуковец.

Бизнес-игра пройдет 14 декабря с 18 до 22 часов. Принять в ней участие можно бесплатно, но предусмотрена предварительная регистрация. Всем желающим стоит поспешить, поскольку число мест ограничено. Заполнить заявку можно на странице проекта (business.kufar.by/game).

Для справки

«Куфаризация» – проект, созданный крупнейшей (по данным независимого исследования Gemius) в Беларуси площадкой объявлений «Куфар» и интеллектуальным квизом «Мозгобойня». Инициативу поддерживают Министерство экономики и Министерство по налогам и сборам. Миссия проекта – помочь развитию сегмента малого и среднего бизнеса Беларуси, предоставить белорусским предпринимателям подсказки о том, как начать развивать свой бизнес в онлайне.