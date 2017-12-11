RocketBody привлек первые инвестиции под запуск спортприложения на американском рынке

Белорусская компания RocketBody привлекла первый раунд инвестиций под оценку компании в 1 млн долларов от компании Quattro Capital. Стартап занимается разработкой трекера метаболизма и мобильного приложения для повышения эффективности тренировочного процесса.





«Для RocketBody очень важно было получить инвестиции именно сейчас, так как наш продукт уже приблизился к своей финальной стадии и мы готовы к выходу на конкурентный рынок. Весной 2018 мы собираемся выходить на рынок США и с трекером, и с приложением», - отметил основатель и CEO RocketBody Тимофей Липский, подписавший сделку от RocketBody.

Компанию Quattro Capital представил ее основатель и CEO Антон Дмитриев, который к тому же является успешным марафонцем и триатлетом. Комментируя сделку, Дмитриев сказал: «Верю, что отрасль будет активно развиваться. В 2015 году объем продаж в ней по всему миру составил 12 млрд долларов, в 2016 — 18 млрд, в 2017 — 26 млрд долларов. Это яркий бизнес и в Rocketbody есть серьезная команда, чтобы реализовать историю успеха нового Garmin».

Юридическое сопровождение раунда инвестирования осуществляла компания «Алейников и Партнеры». По словам ее представителя, Дмитрия Матвеева, сделка структурирована по белорусскому праву. "В последнее время руководством страны и Администрацией ПВТ предпринимаются значительные усилия по совершенствованию законодательства в сфере ИТ для повышения привлекательности Беларуси в качестве площадки для апробации новых и высоких технологий», - отметил Матвеев.

Технология, используемая RocketBody, основана на том. что трекер считывает ЭКГ и на основании ее данных строит кривую метаболизма с возможностью рассчитать момент суперкомпенсации внутри каждого тренировочного цикла. В момент суперкомпенсации организм достигает наивысшей работоспособности, тренировки проходят гораздо эффективнее, а результат может быть улучшен до 120%. Пока рассчитать момент суперкомпенсации можно было только в спортивно-медицинских лабораториях. Трекер же, разработанный компанией RocketBody, позволяет его обладателю делать это в любой момент.

Используя запатентованные технологии, алгоритмы RocketBody преобразовывают сигнал ЭКГ в индивидуальную кривую метаболизма. При помощи искусственного интеллекта приложение RocketBody выявляет индивидуальные закономерности организма пользователя и корректирует план тренировок, рацион питания, а также помогает управлять стрессом и режимом сна.

Разработчики считают, что трекер RocketBody конкурирует, прежде всего, с людьми, а не с другими трекерами (хотя рынок трекеров по прогнозам уже к 2020 году составит 70 миллиардов долларов), фактически заменяя услуги тренера.

Трекер рассчитан и на профессиональных спортсменов, и на людей, ведущих активный образ жизни.

Копания Quattro Capital, совершившая инвестиции в развитие этого продукта, создана белорусскими инвесторами. Ее специализация — прямые инвестиции в акционерный капитал молодых компаний, в основе бизнес-моделей которых лежат современные технологии.