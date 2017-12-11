12 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусбанк в 2018 году направит на финансирование жилищного строительства до Br400 млн. Об этом заявил журналистам председатель правления ОАО "АСБ Беларусбанк" Виктор Ананич после своего доклада главе государства Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В текущем году при поддержке за счет ресурсов банка построено более 800 тыс. кв.м жилья. В следующем году мы планируем до Br400 млн направить на финансирование жилищного строительства", - сказал руководитель банка.

В целом Беларусбанк активно участвует в исполнении государственной жилищной программы, поддерживая нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Как сообщала БЕЛТА, в сентябре текущего года Виктор Ананич заявлял, что Беларусбанк до конца 2017 года выделит Br60 млн в рамках реализации указа №240 об адресном субсидировании строительства жилья.-0-