Кандидатам в местные депутаты дадут минимум 3 минуты на радио, но в прямой эфир не пустят

Кандидатам в местные депутаты выделят не менее трех минут для выступления на государственных радиостанциях, но в прямой эфир не пустят. Выступления с конца января начнут крутить в записи. Об этом сегодня рассказали журналистам на заседании ЦИК представители комиссии.

Выборы в местные депутаты назначены на 18 февраля 2018 года. Кандидаты уже начали сбор подписей за свое выдвижение. Как рассказали в ЦИК, всем кандидатам в депутаты будет предоставлено одно бесплатное выступление по государственному радио. Выступления будут идти на волнах местных госрадиостанций. К примеру, кандидаты в депутаты минского городского совета смогут выступить в эфире радиостанции «Минск», кандидаты в депутаты Минского областного совета — в эфире «Минской волны».

Выступления пойдут в записи, их будут крутить на радио с 22 января по 12 февраля в 18.00. Время выступления кандидата будет не менее трех минут.

— Это на первый взгляд кажется, что мало. Но, думаю, 3 минуты — достаточный промежуток времени, который позволит кандидату при грамотном подходе рассказать не только о себе, но и о том, что он планирует сделать для своего округа, — объяснила заведующая отделом правовой, аналитической и методической работы Центральной комиссии Галина Мкртычян.

Член комиссии упомянула, что стоимость одной минуты на радио «Минск» — 57 рублей, то есть три минуты выступления кандидата в депутаты обойдется в 171 рубль.

— Это 1/6 часть избирательного фонда кандидата в местные депутаты. Поэтому, когда мы говорим, что государство поддерживает кандидатов, это не дежурная фраза, — добавила член ЦИК.

Глава ЦИК призналась, что никогда не слышала упомянутые минские радиостанции, хотя во время поездок в регионы всегда слушает местные волны.



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— Честно говоря, ни разу в жизни не слышала ни радио «Минск», ни «Минскую волну», поэтому не знаю, какой там охват территории. Тем не менее, это бесплатно. И это, по сути, единственное бесплатное, чем обладают наши депутаты местных Советов, — сказала Лидия Ермошина. — К сожалению, они не очень активно пользуются этим. Но, к слову, хочу сказать, что местное радио сейчас очень развито. Например, в Бобруйске, сейчас очень популярно городское радио «Зефир». И там действительно будет эффективна предвыборная агитация. Может быть, в худшей ситуации окажутся столичные станции в силу того, что здесь очень большая конкуренция средств массовой информации.

Лидия Ермошина также добавила, что от предоставления эфирного время на радио надо отказываться, поскольку это малоэффективная форма агитации.

— При отсутствии проводного радио нет никакой уверенности, что все избиратели могут услышать своего кандидата, даже в самых отдаленных местах, где оно раньше было. Тем более, сейчас кандидатам предоставляет широкие возможности для агитации никем не контролируемый интернет, — сказала Ермошина.

Во время проведения предвыборной кампании будет работать общественный консультативный совет по рассмотрению споров связанных с использованием СМИ кандидатами в депутаты. Впервые такой совет был создан в 2000 году при проведении парламентских выборов. В совет вошли первый замминистра информации, представители госсми, Белорусского союза журналистов, БАЖа и др.

В наблюдательный совет, как объяснила глава ЦИК, чаще всего поступают жалобы о том, что какая-то небольшая местная газета в регионе начала агитировать за кого-то из кандидатов.

— Все члены наблюдательного совета работают безвозмездно, никакого вознаграждения они не получают, — заметила Ермошина.

Обсудили на заседании ЦИК и избирательный фонд кандидата в депутаты. Он, как объяснили представители комиссии, может состоять из собственных средств и пожертвований. Но размер всех поступлений ограничен. Например, из личных средств кандидата в депутаты областного и Минского городского совета депутатов в избирательный фонд может поступить лишь 30 базовых величин — 690 рублей, в фонд кандидата в районные и сельские Советы — 10 базовых или 230 рублей. Физлицо может пожертвовать кандидату не более 46 рублей, юрлицо — не более 115 рублей.

Кроме того, все кандидаты должны предоставить декларацию о доходах за 2016 год, а не за 2017 год. В ЦИК объяснили, что это обусловлено тем, что период выдвижения на местных выборах начался в декабре 2017 года и заканчивается 8 января 2018 года. Поэтому, считают в ЦИК, будет неправильно, если одни кандидаты представят декларацию за 2016 год, а другие декларировали свои доходы за 2017-й.