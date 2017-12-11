В ОАО «Гомельтранснефть «Дружба» снова ищут гендиректора — второй раз за год. Должность снова вакантна. С сайта предприятия из раздела «Руководство» исчезло фото предыдущего руководителя — Олега Починка. Куда подевался очередной директор нефтепроводной компании?





Кадровая чехарда началась на предприятии в начале этого года, когда стало известно о задержании генерального директора «Гомельтранснефть Дружба» Сергея Сосновского, который, к слову, руководил коллективом почти 10 лет.

Сосновский был задержан с поличным при получении взятки в 5 тыс. долларов. В качестве взяткодателя выступал экс-зампред президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Тимошпольский. Было возбуждено уголовное дело за коррупцию. В итоге Сосновский был в июле приговорен к 6,5 года лишения свободы за получение взятки, Тимошпольский — к 2,5 года колонии за дачу взятки.

В марте на его место пришел бывший заместитель губернатора Гомельщины Олег Починок. Но теперь и он не директор. Как сообщили на предприятии, Олегу Михайловичу предложили одну из руководящих должностей в дочернем предприятии российской «Транснефти» .

«Уволился 28 ноября и на следующий день уже уехал в Москву», — говорят на «Дружбе».

Кто будет руководить гомельским ОАО, пока неизвестно.

Предприятие «Гомельтранснефть "Дружба"» создано в 1964 году. Поставляет нефть на Мозырский НПЗ и осуществляет транспортировку транзитного потока в Украину, Польшу, Германию, Венгрию, Словакию, Чехию. «Гомельтранснефть "Дружба"» обеспечивает более 70% транзита нефти по территории Беларуси. Ежегодно предприятие, основу которого составляют шесть нефтеперекачивающих станций, прокачивает около трети российского экспорта нефти, осуществляемого по нефтепроводам. Общая протяженность нефтепроводов гомельской «Дружбы» в однониточном исчислении составляет около 2 тыс. км, транзитный коридор составляет 667 км. Численность коллектива около 1400 человек.