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"Гомельтранснефть "Дружба" снова осталась без директора - и ищет нового
12.12.2017 14:40 — Новости Экономики | Tut.by
В ОАО «Гомельтранснефть «Дружба» снова ищут гендиректора — второй раз за год. Должность снова вакантна. С
Кадровая чехарда началась на предприятии в начале этого года, когда стало известно о
Сосновский был задержан с поличным при получении взятки в 5 тыс. долларов. В качестве взяткодателя выступал экс-зампред президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Тимошпольский. Было
В марте на его место
«Уволился 28 ноября и на следующий день уже уехал в Москву», — говорят на «Дружбе».
Кто будет руководить гомельским ОАО, пока неизвестно.
Предприятие «Гомельтранснефть "Дружба"» создано в 1964 году. Поставляет нефть на Мозырский НПЗ и осуществляет транспортировку транзитного потока в Украину, Польшу, Германию, Венгрию, Словакию, Чехию. «Гомельтранснефть "Дружба"» обеспечивает более 70% транзита нефти по территории Беларуси. Ежегодно предприятие, основу которого составляют шесть нефтеперекачивающих станций, прокачивает около трети российского экспорта нефти, осуществляемого по нефтепроводам. Общая протяженность нефтепроводов гомельской «Дружбы» в однониточном исчислении составляет около 2 тыс. км, транзитный коридор составляет 667 км. Численность коллектива около 1400 человек.
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