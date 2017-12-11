Лукашенко поручил сохранить социальную направленность Беларусбанка

МИНСК, 12 дек – Sputnik. ОАО "Беларусбанк" должно сохранить свою социальную направленность, соответствующее поручение во вторник председателю правления банка Виктору Ананичу дал президент Беларуси Александр Лукашенко.



© Sputnik / Виктор Толочко Беларусбанк в 2019 году планирует провести IPO

Глава государства обсудил во вторник стратегию развития крупнейшего банка страны, а также поинтересовался отраслью в целом.

"Давно, откровенного говоря, мы не обсуждали проблемы ведущего банка нашей страны. При этом хотелось бы, чтобы он и оставался ведущим банком. Надеюсь, вы сегодня скажете, что для этого надо сделать, чтобы Беларусбанк был действительно главным банком нашего государства", – заявил Лукашенко во вторник.

Президент предложил Ананичу рассказать о ситуации не только в банке, но и сфере в целом. "Может быть, вы мне подскажете через призму Беларусбанка, какова ситуация вообще в банковской системе сегодня на уровне коммерческих банков", – отметил он.

Глава государства одобрил стратегию развития банка на 2018-2020 годы и дал несколько поручений, среди которых – сохранить социальную направленность работы главного республиканского банка.

По словам руководителя Беларусбанка, в ближайшие три года рентабельность капитала планируется улучшить до отметки более 11% – это втрое выше, чем сегодня. Кроме того, активнее будут кредитовать: на 50% – юридических лиц, а физических лиц – на 80%.

Не так давно президент Беларуси проводил совещание по вопросам развития банковской сферы республики, на котором, помимо прочего, напомнил руководителям организаций о недопустимости слишком высоких зарплат и бонусов, а также установил зарплатный "потолок" для руководителей банков – уровень доходов главы Нацбанка .