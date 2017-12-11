Одна из коммун Венесуэлы ввела собственную валюту

МИНСК, 12 дек – Sputnik. Одна из коммун в столице Венесуэлы Каракасе инициировала введение в оборот новой валюты "паналь", об этом коммуна сообщила у себя в Twitter-аккаунте.

"В разгар экономической войны и международной финансовой блокады против Венесуэлы коммуна Паналь-2021 и Патриотическая сила имени Алексиса Виве во исполнение прямых указаний вечного команданте Уго Чавеса вводят с сегодняшнего дня в обращение коммунальную валюту паналь", – говорится в заявлении.

Первая операция по расчету в местной валюте уже совершена – ею стала продажа риса, собранного внутри коммуны. Паналь будет использоваться только для внутренних расчетов.

En plena guerra económica y el bloqueo financiero internacional contra Venezuela la Comuna El Panal 2021 y la Fuerza Patriótica Alexis Vive cumpliendo con las órdenes directa de Comandante Eterno Hugo Chávez inicia hoy la circulación de la moneda comunal <El Panal> @NicolasMaduro pic.twitter.com/KwAohR23kR — Comuna El Panal 2021 (@Alexisvive2021) 11 декабря 2017 г.

Ранее США объявили о введении санкций против крупнейшей в стране нефтяной компании PDVSA. В связи с этим в январе 2016 года в стране было введен режим чрезвычайного положения в экономике, который впоследствии продлевался девять раз. В августе президент США Дональд Трамп ввел новые санкции, которые запрещали американским деловым кругам заключать сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством страны или государственной нефтяной компанией.

В начале декабря текущего года комиссия по финансам оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы сообщила, что по итогам 11 месяцев 2017-го уровень накопленной инфляции в стране превысил 1300%, а всего за год составит 2000-2100%.