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Одна из коммун Венесуэлы ввела собственную валюту
12.12.2017 15:58 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 дек – Sputnik. Одна из коммун в столице Венесуэлы Каракасе инициировала введение в оборот новой валюты "паналь", об этом коммуна сообщила у себя в Twitter-аккаунте.
"В разгар экономической войны и международной финансовой блокады против Венесуэлы коммуна Паналь-2021 и Патриотическая сила имени Алексиса Виве во исполнение прямых указаний вечного команданте Уго Чавеса вводят с сегодняшнего дня в обращение коммунальную валюту паналь", – говорится в заявлении.
Первая операция по расчету в местной валюте уже совершена – ею стала продажа риса, собранного внутри коммуны. Паналь будет использоваться только для внутренних расчетов.
Ранее США объявили о введении санкций против крупнейшей в стране нефтяной компании PDVSA. В связи с этим в январе 2016 года в стране было введен режим чрезвычайного положения в экономике, который впоследствии продлевался девять раз. В августе президент США Дональд Трамп ввел новые санкции, которые запрещали американским деловым кругам заключать сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством страны или государственной нефтяной компанией.
В начале декабря текущего года комиссия по финансам оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы сообщила, что по итогам 11 месяцев 2017-го уровень накопленной инфляции в стране превысил 1300%, а всего за год составит 2000-2100%.
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