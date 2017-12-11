Дешевле, чем в Европе: в Минске пройдут новогодние распродажи Apple

В центре Минска до Нового года будут проходить новогодние распродажи техники Apple. Каждую неделю в магазинах i-Store будут снижать цены на одну из моделей известного бренда.

Новогодние распродажи Apple растянутся на три недели и коснутся трех моделей – по одной на каждые 7 дней. Цены на девайсы будут одними из самых низких в Европе. Например, первую неделю последний MacBook Pro с 128 ГБ стоит 2899 рублей (против 3499 в обычные дни). Для сравнения, в немецких Apple Store та же модель стоит 1499 евро, а в официальных магазинах Литвы и Польши (например, iDeal и iDream) – около 1549 евро.

Какая модель станет второй на распродаже, можно будет узнать только в следующий понедельник. В i-Store обещают скидки на разные типы устройств, но при этом заверяют, что iPhone X снижение цены точно не коснется.

«Новогодние распродажи Apple должны стать хорошей традицией в Беларуси. С их помощью поклонники бренда смогут вовлечь в Apple-вселенную своих близких или порадовать себя к праздникам, – отметили в i-Store. – Распродажи будут проходить, пока устройства есть в наличии. Мы также составили топ-лист интересных и актуальных подарков для самых близких, которые, кстати, можно приобрести в рассрочку».

Распродажи проходят в магазинах уровня Apple Premium Reseller (на Ленина, 5 и Победителей, 9). Девайсы по новогодним ценам также можно заказать в интернете с бесплатной доставкой по Беларуси. А с 25 декабря их будут за счет магазина оборачивать в праздничную упаковку.