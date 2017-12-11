Намерение максимально использовать возможности развития цифровой экономики на совещании по проекту декрета «О развитии цифровой экономики» в понедельник подтвердил президент Беларуси . По словам участников совещания, речь шла о том, что революционный документ, убирающий препятствия для развития продуктовых компаний, регулирующий понятие и оборот криптовалют и другие проекты на блокчейне, будет подписан до конца года. Один из участников совещания, управляющий партнер израильского фонда ATOORO Йонатан Брендер в комментарии TUT.BY рассказал, почему принятие декрета будет прорывным событием для экосистемы Беларуси.



Фото: Анатолий Демидов, Пробизнес

«Декрет, который вчера обсуждали, решает самую крупную проблему, с которой сталкивается ИТ-сообщество в Беларуси. Это отсутствие в законодательстве необходимых юридических инструментов, позволяющих иностранным венчурным фондам инвестировать в проекты в вашей стране. Этот декрет содержит все необходимые, общепринятые в мире нормы», — отметил Йонатан Брендер.

Он подчеркнул, что главный посыл встречи был в том, что образование и венчурные капиталы — это и есть то самое, жизненно необходимое топливо для ИТ-индустрии. «Одно дело, когда просто аутсорсинговые компании выполняют заказы, увеличивая капитализацию иностранных компаний и продуктов, совсем другое дело, когда строят свою индустрию, со своими продуктами и разработками, своим ИТ-капиталом», — пояснил эксперт.

«Беларусь — великолепный, не до конца раскрытый клад с потрясающим количеством умнейших программистов. Наш фонд инвестирует в семи странах, скажу честно (я и на совещании вчера это сказал): такого уровня специалистов, программистов, я не встречал», — заверил Йонатан Брендер.

Он процитировал слова своего учителя, экс-президента Израиля и уроженца Беларуси Шимона Переса: «Он говорил: когда нет ничего, можно сделать все. И когда я смотрю на этот декрет, это и есть все, что необходимо. В первую очередь, речь о правовом статусе того, что делается на технологии блокчейна. Вы даже не представляете, насколько международные венчурные рынки сегодня ищут подходящую юрисдикцию, чтобы развивать этот сектор индустрии. Блокчейн сегодня — это без преувеличения технологическая революция, равноценная появлению интернета. Просто мы этого еще не понимаем, но через год-два будет поздно. В Беларуси появилась возможность создать первую юрисдикцию на планете Земля с правильным законодательством, хорошей рабочей силой, что создаст для иностранных инвесторов площадку для деятельности в области блокчейна, который через несколько лет изменит нашу жизнь так, как ее изменил интернет. И это касается практически всех отраслей».

Йонатан Брендер призвал не опасаться того, что в погоне за заработком на новой технологии в Беларусь придут, к примеру, незаконно нажитые капиталы. «Для этого и существует государство и ПВТ в качестве гаранта и регулятора этой деятельности. Даже сложно поверить, что какая-то незаконная деятельность будет возможна — есть законодательство, и нет причин думать, что его можно будет нарушить. Это как не разрешать людям выходить из дома, потому что на улице они могут совершить преступление. Я, мои коллеги в Беларуси — мы занимаемся наукой. Если нас в чем-то и подозревают, то это те, кто опасается всего нового. Мы нового не боимся. Новое — это шанс, и Беларусь его может использовать для развития экономики, для создания новых высокооплачиваемых рабочих мест», — уверен управляющий партнер ATOORO.

Впечатлило израильского эксперта и решение уделить особое внимание образованию и увеличению числа программистов в Беларуси. «В Израиле сегодня не хватает 24 тысячи программистов. Я не говорю про специалистов высокого уровня, речь о программистах среднего звена. И это в стране с большой экономикой, где только в нынешнем году совершено экзитов на сумму более 20 млрд долларов, включая покупку Mobileye корпорацией Intel за 15 млрд долларов. И программистов не хватает. Мир меняется — создание учебных заведений для подготовки ИТ-специалистов по важности уже не уступает обороне государства и обеспечению продовольствием», — рассказал Йонатан Брендер.

Он напомнил, что фонд ATOORO по итогам нескольких встреч с руководством ПВТ в нынешнем году уже принял решение на уровне Совета директоров о начале работы в Беларуси. «Мы ждем принятия декрета. Ничего другого нам не надо. Этот декрет позволит сделать Беларусь региональным хабом в области технологий. И это уже не аутсорсинг, в страну могут прийти инвестиции для развития науки. Сам термин „ИТ“ уже начинает устаревать, наш фонд инвестирует, в первую очередь, в научные, медицинские проекты. Для этого нужны деньги и специалисты. Кадры в Беларуси есть, теперь надо позаботиться, чтобы сюда пришли деньги, венчурные капиталы. Принятие декрета этот вопрос решает», — резюмировал Йонатан Брендер.

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