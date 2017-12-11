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Еще не лопнул: курс биткоина превысил $17 тыс.
12.12.2017 18:10 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 дек – Sputnik. Курс самой популярной криптовалюты – биткоина достиг во вторник 17,459 доллара США, капитализация валюты составила 5,28%.
Основатель социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров рассказал в интервью
В начале декабря биржевый оператор CME Group и чикагская биржа опционов Global Markets получили разрешение на запуск торгов фьючерсами на индекс этой криптовалюты. Биржа в Чикаго в воскресенье запустила свои первые фьючерсные биткоин-продукты. Белорусский Нацбанк прежде отметил, что не планирует рассматривать возможность запуска операций с участием криптовалют.
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Павел Дуров купил две тысячи биткоинов по 750 долларов еще в 2013 году.
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