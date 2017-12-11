Еще не лопнул: курс биткоина превысил $17 тыс.

МИНСК, 12 дек – Sputnik. Курс самой популярной криптовалюты – биткоина достиг во вторник 17,459 доллара США, капитализация валюты составила 5,28%.

Основатель социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров рассказал в интервью Bloomberg , что в свое время приобрел две тысячи биткоинов, которые обошлись ему тогда в 1,5 миллиона долларов. Сегодня такое количество этой популярной криптовалюты стоит почти 33,7 миллиона. Прежде Дуров называл криптовалюты шансом для мира выйти из-под гнета американского доллара.

В начале декабря биржевый оператор CME Group и чикагская биржа опционов Global Markets получили разрешение на запуск торгов фьючерсами на индекс этой криптовалюты. Биржа в Чикаго в воскресенье запустила свои первые фьючерсные биткоин-продукты. Белорусский Нацбанк прежде отметил, что не планирует рассматривать возможность запуска операций с участием криптовалют.