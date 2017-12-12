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Записки участника аукциона. Последний аукцион 2017 года: участки с коммуникациями в пределах 15 км от МКАД

13.12.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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В Заславле на аукцион выставлен неплохой участок. На территории есть все коммуникации, практически до земельного надела ведет асфальтированная дорога. Рядом жилые дома, вблизи лес. Площадка огорожена сеткой.

Записки участника аукциона. Последний аукцион 2017 года: участки с коммуникациями в пределах 15 км от МКАД
Записки участника аукциона. Последний аукцион 2017 года: участки с коммуникациями в пределах 15 км от МКАД
Записки участника аукциона. Последний аукцион 2017 года: участки с коммуникациями в пределах 15 км от МКАД
Записки участника аукциона. Последний аукцион 2017 года: участки с коммуникациями в пределах 15 км от МКАД
Записки участника аукциона. Последний аукцион 2017 года: участки с коммуникациями в пределах 15 км от МКАД

Общая площадь участка — 12,30 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br47 183;

Координаты участка: 53°59'48.7"N 27°17'46.0"E;

Расстояние до МКАД: 13,2 км.

Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 7134, участок № 11 (Лот № 2)

Записки участника аукциона. Последний аукцион 2017 года: участки с коммуникациями в пределах 15 км от МКАД
Записки участника аукциона. Последний аукцион 2017 года: участки с коммуникациями в пределах 15 км от МКАД

На торги 29 декабря выставлено два участка в Колодищах. Участок № 11 представляет собой заросший пустырь. Площадка неровная, полностью заросшая молодыми деревьями. К земельному наделу проведены все необходимые коммуникации, соседи строятся. Здесь решен вопрос и с подъездом — недавно была заасфальтирована главная улица поселка, прямо сейчас засыпается проезд вдоль участка.

Записки участника аукциона. Последний аукцион 2017 года: участки с коммуникациями в пределах 15 км от МКАД
Записки участника аукциона. Последний аукцион 2017 года: участки с коммуникациями в пределах 15 км от МКАД
Записки участника аукциона. Последний аукцион 2017 года: участки с коммуникациями в пределах 15 км от МКАД
Записки участника аукциона. Последний аукцион 2017 года: участки с коммуникациями в пределах 15 км от МКАД

Общая площадь участка — 10,66 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br25 727;

Координаты участка: 53°54'20.1"N 27°46'24.4"E;

Расстояние до МКАД: 6,5 км.

Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 7139, участок № 1 (Лот № 3)

Записки участника аукциона. Последний аукцион 2017 года: участки с коммуникациями в пределах 15 км от МКАД

Участок № 1 (Лот № 3) расположен чуть дальше от въезда в квартал. Участок угловой, заросший деревьями. Подъезд — накатанная дорога, соседи строятся. Заявлены все коммуникации.

Записки участника аукциона. Последний аукцион 2017 года: участки с коммуникациями в пределах 15 км от МКАД
Записки участника аукциона. Последний аукцион 2017 года: участки с коммуникациями в пределах 15 км от МКАД
Записки участника аукциона. Последний аукцион 2017 года: участки с коммуникациями в пределах 15 км от МКАД
Записки участника аукциона. Последний аукцион 2017 года: участки с коммуникациями в пределах 15 км от МКАД

Общая площадь участка — 14,67 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br35 405;

Координаты участка: 53°54'09.8"N 27°46'38.2"E;

Расстояние до МКАД: 6,5 км.

Колодищанский с/с, д. Старина, участок № 79 (Лот № 4)

Записки участника аукциона. Последний аукцион 2017 года: участки с коммуникациями в пределах 15 км от МКАД
Записки участника аукциона. Последний аукцион 2017 года: участки с коммуникациями в пределах 15 км от МКАД

Участок выделен в квартале новой коттеджной застройки. Некоторые соседи строятся, рядом есть жилые дома. Площадка с большего ровная, чуть на склоне, вся территория заросла высокой травой и кустарником. Из коммуникаций здесь есть газ и электричество. Подъезд — накатанная дорога. 

Записки участника аукциона. Последний аукцион 2017 года: участки с коммуникациями в пределах 15 км от МКАД
Записки участника аукциона. Последний аукцион 2017 года: участки с коммуникациями в пределах 15 км от МКАД
Записки участника аукциона. Последний аукцион 2017 года: участки с коммуникациями в пределах 15 км от МКАД
Записки участника аукциона. Последний аукцион 2017 года: участки с коммуникациями в пределах 15 км от МКАД
Записки участника аукциона. Последний аукцион 2017 года: участки с коммуникациями в пределах 15 км от МКАД

Общая площадь участка — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br27 925;

Координаты участка: 53°57'17.8"N 27°51'08.9"E;

Расстояние до МКАД: 14,3 км.

Папернянский с/с, аг. Семково, участок № 72 (Лот № 11)

Записки участника аукциона. Последний аукцион 2017 года: участки с коммуникациями в пределах 15 км от МКАД
Записки участника аукциона. Последний аукцион 2017 года: участки с коммуникациями в пределах 15 км от МКАД

Участок № 72 расположен в квартале новой коттеджной застройки, все соседи активно строятся. Вакантная площадка неровная, бугристая, сложная для освоения. Подъезд — плохая накатанная дорога. Из коммуникаций заявлены газ и электричество. 

Записки участника аукциона. Последний аукцион 2017 года: участки с коммуникациями в пределах 15 км от МКАД
Записки участника аукциона. Последний аукцион 2017 года: участки с коммуникациями в пределах 15 км от МКАД
Записки участника аукциона. Последний аукцион 2017 года: участки с коммуникациями в пределах 15 км от МКАД
Записки участника аукциона. Последний аукцион 2017 года: участки с коммуникациями в пределах 15 км от МКАД

Общая площадь участка — 9,23 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br20 000;

Координаты участка: 54°00'58.3"N 27°25'43.0"E;

Расстояние до МКАД: 9,6 км.

Фото:Павел Садовский

 
 
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29 декабря состоится последний в этом году аукцион по продаже участков в Минском районе. На торги выставлено 18 лотов. В сегодняшнем обзоре — самые интересные из них.

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