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Записки участника аукциона. Последний аукцион 2017 года: участки с коммуникациями в пределах 15 км от МКАД
13.12.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
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В Заславле на аукцион выставлен неплохой участок. На территории есть все коммуникации, практически до земельного надела ведет асфальтированная дорога. Рядом жилые дома, вблизи лес. Площадка огорожена сеткой.
Общая площадь участка — 12,30 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br47 183;
Координаты участка: 53°59'48.7"N 27°17'46.0"E;
Расстояние до МКАД: 13,2 км.
На торги 29 декабря выставлено два участка в Колодищах. Участок № 11 представляет собой заросший пустырь. Площадка неровная, полностью заросшая молодыми деревьями. К земельному наделу проведены все необходимые коммуникации, соседи строятся. Здесь решен вопрос и с подъездом — недавно была заасфальтирована главная улица поселка, прямо сейчас засыпается проезд вдоль участка.
Общая площадь участка — 10,66 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br25 727;
Координаты участка: 53°54'20.1"N 27°46'24.4"E;
Расстояние до МКАД: 6,5 км.
Участок № 1 (Лот № 3) расположен чуть дальше от въезда в квартал. Участок угловой, заросший деревьями. Подъезд — накатанная дорога, соседи строятся. Заявлены все коммуникации.
Общая площадь участка — 14,67 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br35 405;
Координаты участка: 53°54'09.8"N 27°46'38.2"E;
Расстояние до МКАД: 6,5 км.
Участок выделен в квартале новой коттеджной застройки. Некоторые соседи строятся, рядом есть жилые дома. Площадка с большего ровная, чуть на склоне, вся территория заросла высокой травой и кустарником. Из коммуникаций здесь есть газ и электричество. Подъезд — накатанная дорога.
Общая площадь участка — 15 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br27 925;
Координаты участка: 53°57'17.8"N 27°51'08.9"E;
Расстояние до МКАД: 14,3 км.
Участок № 72 расположен в квартале новой коттеджной застройки, все соседи активно строятся. Вакантная площадка неровная, бугристая, сложная для освоения. Подъезд — плохая накатанная дорога. Из коммуникаций заявлены газ и электричество.
Общая площадь участка — 9,23 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br20 000;
Координаты участка: 54°00'58.3"N 27°25'43.0"E;
Расстояние до МКАД: 9,6 км.
Фото:Павел Садовский
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Записки участника аукциона. Последний аукцион 2017 года: участки с коммуникациями в пределах 15 км от МКАД
29 декабря состоится последний в этом году аукцион по продаже участков в Минском районе. На торги выставлено 18 лотов. В сегодняшнем обзоре — самые интересные из них.
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