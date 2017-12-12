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Нацбанк устанавливает повышенные требования к крупнейшим коммерческим банкам

13.12.2017 11:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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С 1 января 2018 года для тринадцати крупнейших банков Беларуси будут установлены повышенные требования к величине нормативного капитала. Это следует из письма, разосланного коммерческим банкам Национальным банком.

В письме регулятор сообщает, что 13 системно значимых банков определены с учетом ранее утвержденной инструкции. В первую группу таких банков попали «Беларусбанк», «Белагропромбанк», «БПС-Сбербанк», «Банк БелВЭБ», «Белгазпромбанк», «Приорбанк», «Белинвестбанк».

Во вторую группу банков, которая определена с учетом их значимости для экономики, вошли «Альфа-Банк», «Банк ВТБ (Беларусь)», «МТБанк», «Банк Москва-Минск», «Технобанк», «ТК Банк».

Все перечисленные банки должны будут формировать нормативный капитал с учетом буфера системной значимости. Данный буфер — надбавка к значению норматива достаточности капитала банка, «устанавливаемая для ограничения (снижения) негативного воздействия на устойчивость банковской системы, вызванного ухудшением финансового состояния банка», отмечается в письме.

Для банков, оказавшихся в первой группе, буфер системной значимости с 1 января 2018 года составит 0,75, с 1 января 2019-го — 1,5 процентного пункта. Для банков, вошедших во вторую группу, этот показатель будет равен 0,5 и 1 процентному пункту соответственно.

Инструкцию о порядке определения системно значимых банков Нацбанк утвердил в мае 2017 года «в целях совершенствования требований к безопасному и устойчивому функционированию банков».

В соответствии с документом к системно значимым были отнесены банки, «неудовлетворительное финансовое состояние которых и (или) прекращение осуществления отдельных операций которыми может оказать негативное влияние на весь банковский сектор». Таким банкам необходимо формировать нормативный капитал с учетом буфера системной значимости.

«Данные дополнения и изменения действующих требований Национального банка в сфере банковского надзора будут способствовать усилению контроля над рисками банковской системы со стороны регулятора, а также совершенствованию системы управления капиталом, ликвидностью и риском ликвидности в банках», — так комментировал Нацбанк принятое решение.

 
Теги: Минск
 
 
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С 1 января 2018 года для 13 крупнейших банков Беларуси будут установлены повышенные требования к величине нормативного капитала. Это следует из письма, разосланного...

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