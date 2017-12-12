Лукашенко пригласил работать на БелАЭС атомщиков с Игналинской станции

МИНСК, 13 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил на работу на БелАЭС бывших сотрудников закрытой в Литве Игналинской атомной электростанции.

Глава государства принимает участие в II Съезде ученых Беларуси.

"В Литве закрылась Игналина и тысячи людей выброшены на улицу", — сказал президент, отметив, что это специалисты высокой квалификации, и Беларусь может предоставить им рабочие места на БелАЭС.

Президент также отметил, что критики БелАЭС напрасно беспокоятся по поводу безопасности станции. "Безопасность станции — это наша забота", — сказал глава государства.

При этом он отметил, что по поводу белорусской АЭС было "сломано много копий и много разговоров, которые будут продолжаться". Несмотря на это, по словам, президента, БелАЭС будет построена. Глава государства также отметил, что соседи, которые критикуют белорусскую АЭС, должны подумать о том, как вместе эксплуатировать БелАЭС.