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Лукашенко пригласил работать на БелАЭС атомщиков с Игналинской станции
13.12.2017 11:17 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил на работу на БелАЭС бывших сотрудников закрытой в Литве Игналинской атомной электростанции.
Глава государства принимает участие в II Съезде ученых Беларуси.
"В Литве закрылась Игналина и тысячи людей выброшены на улицу", — сказал президент, отметив, что это специалисты высокой квалификации, и Беларусь может предоставить им рабочие места на БелАЭС.
Президент также отметил, что критики БелАЭС напрасно беспокоятся по поводу безопасности станции. "Безопасность станции — это наша забота", — сказал глава государства.
При этом он отметил, что по поводу белорусской АЭС было "сломано много копий и много разговоров, которые будут продолжаться". Несмотря на это, по словам, президента, БелАЭС будет построена. Глава государства также отметил, что соседи, которые критикуют белорусскую АЭС, должны подумать о том, как вместе эксплуатировать БелАЭС.
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Белорусский лидер отметил, что вместо того, чтобы критиковать БелАЭС, соседям нужно думать, как вместе ее эксплуатировать.
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