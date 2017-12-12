Лукашенко - странам-соседям: мы все равно построим БелАЭС, как бы кому не хотелось

Вместо дискуссий о безопасности будущей Белорусской АЭС Александр Лукашенко предложил странам-соседям задуматься о покупке ее энергии. Об этом он заявил на пленарном заседании II Съезда ученых Беларуси.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Разговоры продолжаются и еще, возможно, будут неиссякаемо появляться. Скажу прямо нашим соседям, прежде всего тем, кто рьяно переживает за строительство нашей станции. Безопасность — это наша забота. Мы прежде всего заинтересованы в безопасности станции», — рассказал президент.

«Вместо того, чтобы торпедировать некоторые вопросы строительства АЭС — мы ведь все равно ее построим, как бы кому-то этого не хотелось — это не наше ноу-хау, в мире сотни таких блоков, мы построим свои два. Вместо разговоров о прекращении строительства или закрытии АЭС я предлагал: давайте вместе подумаем, как эксплуатировать и получить дешевую энергию», — предложил Лукашенко.

Он напомнил, что после появления станции у Беларуси будет профицит энергии — стоит подумать, как обеспечить ею и соседей, которые пока «политизируют эту проблему».

Он также затронул тему кадров для станции.

«Игналинскую АЭС (в Литве — прим. TUT.BY) закрыли, тысячи людей были выброшены на улицу — люди грамотные и высоко подготовленные, их в мире единицы, штучный товар. И это (Белорусская АЭС. — Прим. TUT.BY) для них это будет местом работы. Мы не напрягаемся, что к нам придут работать граждане Литвы или других государств, будут белорусы вместе с россиянами эксплуатировать. Надо думать, что уже через десять, если не двадцать, половина от потребления предприятий и общества будет замещена на чистую энергию. Электрическая энергия — эта чистая энергия, которая доступна всем», — отметил президент Беларуси.

Напомним, Вильнюс и Минск по-прежнему ведут споры по поводу строящейся Островецкой АЭС. В ноябре Беларусь передала Европейской комиссии результаты стресс-тестов, проведенных на станции, но в Литве считают , что они не позволяют говорить о безопасности объекта.

Белорусская АЭС возводится за счет кредита России, для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения с использованием водо-водяного энергетического реактора ВВЭР-1200. Первая поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается в конце 2018 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.