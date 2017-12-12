Взрыв на газовом хабе в Австрии: транспортировку газа возобновили

МИНСК, 13 дек — Sputnik. Транзит газа на хабе Баумгартен в Австрии восстановили, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора компании-оператора газотранспортной системы Gas Connect Austria Харальда Штиндля.



Facebook / Esterreicherr Очевидец запечатлел момент взрыва на газовом хабе в Австрии

Он назвал одной из возможных причин взрыва технический сбой, произошедший во время установки нового оборудования. Технический дефект на одном из фильтров-сепараторов привел к взрыву и пожару, в результате которого погиб один человек и 20 пострадало.

Утром во вторник на территории газораспределительной станции OMV в Баумгартене произошел взрыв . В результате транзит газа был приостановлены в Италию, Словению и Венгрию. Поставки удалось возобновить вечером вторника.

Баумгартен является ключевой станцией, которая занимается транспортировкой российского и норвежского газа в Европу, расположен в пятидесяти километрах от Вены и транспортирует десятую часть от общего объема, необходимого странам Европы. Взрыв спровоцировал резкий рост цены на газ в Европе — стоимость газа за сутки выросла более, чем в полтора раза.

После инцидента больше чем на полтора процента упала стоимость компании на рынке. Сотрудники компании и полиция намерены проинспектировать состояние систем, чтобы в будущем предотвратить подобные сбои.