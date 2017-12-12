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Китайский прорыв. Белорусской говядине дали зеленый свет, а Китай инвестирует в нашу молочку
13.12.2017 11:43 — Новости Экономики | Tut.by
По итогам сельскохозяйственного форума «Зроблена ў Беларусi», прошедшего 13 декабря в рамках визита министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонида Зайца в Китай, подписаны соглашения на поставку белорусской сельхозпродукции в Китай на общую сумму в 58 млн долларов,
В настоящее время Китай является крупнейшим в мире импортером говядины, к примеру, в прошлом году в Поднебесную было поставлено ее на 2,6 млрд долларов.
Начальник управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов отметил, что в первом квартале будущего года планируется договориться об открытии белорусских предприятий для поставки в Китай мяса птицы.
Богданов также напомнил, что Беларусь ведет переговоры с китайской корпораций DRex Food group о строительстве молочно-товарной фермы на 40 тысяч голов двойного стада в Витебской области. 13 декабря состоялась встреча Леонида Зайца и посла Беларуси в Китае Кирилла Рудого с генеральным директором компании Drex Food Дай Шивэем. Стороны обсудили сроки выхода на подписание компанией инвестдоговора с Витебской областью, а также согласовали объемы поставок белорусской молочной продукции в Китай на 2018 год. Ожидается, что инвестдоговор подпишут после 20 декабря.
Как ранее сообщалось, Минсельхозпрод Беларуси в мае
Корпорация намерена инвестировать в развитие молочного сектора нашей страны, а в частности, в строительство молочно-товарных комплексов и модернизацию перерабатывающих предприятий.
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По итогам сельскохозяйственного форума "Зроблена ў Беларусi", прошедшего 13 декабря в рамках визита министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонида...
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