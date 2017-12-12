Китайский прорыв. Белорусской говядине дали зеленый свет, а Китай инвестирует в нашу молочку

По итогам сельскохозяйственного форума «Зроблена ў Беларусi», прошедшего 13 декабря в рамках визита министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонида Зайца в Китай, подписаны соглашения на поставку белорусской сельхозпродукции в Китай на общую сумму в 58 млн долларов, сообщается на сайте посольства Беларуси в КНР.



Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, фото http://china.mfa.gov.by



Ранее в ходе встречи Зайца и главы Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР Чжи Шупина было объялено, что два белорусских мясоперерабатывающих завода, ОАО «Велес-Мит» и ОАО «Могилевский мясокомбинат», получили разрешения на поставку говядины в Китай. Беларусь стала 13-й в мире и первой в СНГ страной, получившей аккредитацию на поставки говядины на рынок КНР.

В настоящее время Китай является крупнейшим в мире импортером говядины, к примеру, в прошлом году в Поднебесную было поставлено ее на 2,6 млрд долларов.

Начальник управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов отметил, что в первом квартале будущего года планируется договориться об открытии белорусских предприятий для поставки в Китай мяса птицы.



Алексей Богданов, Кирилл Рудый, Леонид ЗАяц на переговорах в Китае

Богданов также напомнил, что Беларусь ведет переговоры с китайской корпораций DRex Food group о строительстве молочно-товарной фермы на 40 тысяч голов двойного стада в Витебской области. 13 декабря состоялась встреча Леонида Зайца и посла Беларуси в Китае Кирилла Рудого с генеральным директором компании Drex Food Дай Шивэем. Стороны обсудили сроки выхода на подписание компанией инвестдоговора с Витебской областью, а также согласовали объемы поставок белорусской молочной продукции в Китай на 2018 год. Ожидается, что инвестдоговор подпишут после 20 декабря.

Как ранее сообщалось, Минсельхозпрод Беларуси в мае подписал протокол о намерениях с китайской корпорацией DRex о прямых инвестициях в сельскохозяйственный сектор Беларуси на сумму 1 миллиард долларов.

Корпорация намерена инвестировать в развитие молочного сектора нашей страны, а в частности, в строительство молочно-товарных комплексов и модернизацию перерабатывающих предприятий.