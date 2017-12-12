Александр Лукашенко на пленарном заседании II Съезда ученых Беларуси высказал сомнения по поводу того, нужен ли Беларуси национальный научно-технологический парк «БелБиоград», где будет идти работа в областях био- и нанотехнологий, фармации и приборостроения. Об этом он заявил на пленарном заседании II Съезда ученых Беларуси.

— Боюсь, чтобы мы просто, извините меня за грубость, не обезьянничали. Понимаете, где-то биограды создаются и мы бежим следом, создавая подобные предприятия. Но надо понимать, что если посмотреть на суть ваших предложений, то вы хотите какие-то предприятия, группы ученых этого направления изъять из вузовской, отраслевой, академической науки, вынуть их оттуда и поместить в какой-то град. Если это надо сделать, без этого не могут развиваться направления бионанотехнологий, фармации и приборостроения, давайте их изымем оттуда и поместим в какой-то град типа белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень». Если это даст результат, если без этого нельзя… Но если мы можем работать исходя из того, как сейчас у нас развиваются эти направления и если мы можем, не ломая ничего, дать результат, зачем ломать и куда-то переносить? — задался вопросом президент.

Он заметил, что в некоторых странах, где эти направления отстают или не развиты, такие биограды создают, но у нас ситуация другая: эти направления и так на достаточно высоком уровне развития.

— Просто надо встряхнуться и работать. Вы подумайте еще раз, подчеркиваю, я ваше решение готов поддержать, если вы ответите на этот вопрос: можно ли при нынешней системе развития этих направлений существовать и развиваться? Если нет, то будем тогда в какой-то град выводить эти направления. Но если мы имея ввиду, что туда вывезем группу ученых этих направлений только для того, чтобы создать какие-то преференции, это неразумное, бестолковое предложение. Мы можем любому институту и любой группе ученых создать соответствующие условия и преференции. Для этого не надо ломать систему. […] Я высказал свое сомнение. Мне предлагают много таких новаций, но они заключаются в большевистской революционности: взять — это сломать и на новом месте построить. Кто посчитал, во сколько этой обойдется? — резюмировал президент.

Напомним, что о создании в Беларуси «БелБиограда» речь шла еще в 2011 году. Проект находился на контроле бывшего премьер-министра Михаила Мясниковича.

«БелБиоград» должен был включать комплекс офисных, научно-исследовательских и социальных зданий в разных регионах Беларуси. Одна зона должна была специализироваться на фармацевтике и промышленных биотехнологиях, вторая — на биотехнологиях в АПК, третья — нанопродукции.

Проект планировалось реализовать в течение 2012−2018 годов, сообщалось, что на эти цели понадобится более 2 млрд евро.