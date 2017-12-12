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Курс доллара в обменниках Беларуси достиг Br2,05

13.12.2017 13:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 дек – Sputnik. Курс продажи доллара США в обменных пунктах белорусских банков достигает отметки в 2,05 белорусского рубля, сообщает Sputnik.

На очередных торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, прошедших в среду 13 декабря, были установлены следующие курсы основных иностранных валют:

  • доллар США – 2,0378
  • евро – 2,3937
  • 100 российских рублей – 3,4463

Таким образом, в среду вновь подорожали доллар и евро (на 0,4% и 0,09% соответственно). Российский рубль – наоборот, немного подешевел.

Белорусские банки, которые имеют право устанавливать свои курсы валют с небольшим "коридором" от определенных Нацбанком значений. Уже в среду максимальный курс продажи доллара составлял 2,05 рубля – подобной отметки валюта не достигала последние несколько месяцев. Минимальный курс продажи доллара банками Беларуси – 2,04 рубля.

Максимальный курс продажи евро банками Беларуси составляет 2,41 рубля, минимальный – 2,397. Стоимость 100 российских рублей варьируется от 3,45 до 3,51 белорусских.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Очередные торги на бирже закончились в среду подорожанием доллара и евро.

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