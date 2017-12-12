На следующей неделе в Брюсселе обсудят отношения Беларуси с Евросоюзом

На следующей неделе в Брюсселе пройдет четвертая встреча координационной группы ЕС-Беларусь. На встрече планируется обсудить двухсторонние приоритеты партнерства, вопросы демократии и прав человека и сотрудничество в рамках Восточного партнерства. Об этом сообщает пресс-служба Представительства ЕС в Беларуси.



Заседание координационной группы Беларусь — ЕС в Брюсселе, 2016 год. Фото: mfa.gov.by

Делегацию ЕС на встрече координационной группы возглавит управляющий директор по делам Европы и Центральной Азии Европейской службы внешних действий (ЕСВД) Томас Майер-Хартинг. От Беларуси в Брюссель поедут представители МИД.

На днях заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко на форуме «Европейский союз и «Восточное партнерство» заявил, что Беларусь и ЕС вышли на финальную стадию согласования приоритетов партнерства на 2018−2020 годы. Этот документ, в том числе, обсудят и на координационной группе.

«Мы считаем это важным документом с многих точек зрения. Между нами появится документ, который содержит в себе слово «партнерство», это будет впервые в истории наших отношений. Документ открывает доступ к финансовым инструментам, которые Европейский союз задействует в рамках «Восточного партнерства», — цитирует дипломата БЕЛТА .

Напомним, никаких юридических отношений у Беларуси с Евросоюзом нет. Приоритеты партнерства, если будут подписаны, станут первым официальным документом о сотрудничестве.

Кроме того, Кравченко еще раз подчеркнул, что Беларусь и Европейский союз готовы начать переговоры о базовом соглашении, но конкретных дат пока нет.

«Комиссар Хан (еврокомиссар по Европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан. — Прим.TUT.BY) заявил о готовности начать обсуждение элементов будущего соглашения о партнерстве и сотрудничестве, когда он встречался с нашим премьер-министром на белорусско-европейском инвестиционном форуме в Люксембурге. Это хороший знак», — отметил Олег Кравченко.