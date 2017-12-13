Не знаете, что подарить на Новый год? — ТОП-7 предложений готового бизнеса от $3 тыс.

Салон красоты за $13 тыс.

На улице Рафиева продается салон красоты. Салон имеет зал на три рабочих места, где два — для парикмахеров, один для маникюра, а также комнату персонала и зону ожидания клиентов. Штат сотрудников укомплектован, задолженностей нет, государственная аренда Br680 в месяц. Есть возможность выкупа в частную собственность. Объект расположен в жилом доме и имеет свой отдельный вход и ресепшен.



