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Не знаете, что подарить на Новый год? — ТОП-7 предложений готового бизнеса от $3 тыс.
14.12.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Сфера деятельности — гелиевые шары, аэродизайн, оформление. Со слов продавца, бизнес налажен хорошо, есть большая база постоянных клиентов, стабильная прибыль, выгодные условия работы с поставщиками. Рабочие места оснащены необходимым оборудованием. Студия имеет раскрученный сайт и активные аккаунты в соцсетях. Продажа в связи с отсутствием возможности совмещать несколько бизнесов.
За $5 тыс. продается цветочный магазин в прикассовой зоне торгового центра в районе улицы Орловской. Площадь магазина — 7 квадратных метров. В стоимость входит два холодильника, стеллажи и стол для флористики. Конкуренции вблизи нет, поэтому даже не в сезон магазин приносит прибыль. Аренда помещения Br292 в месяц.
Готовый магазин эко-продуктов (сладостей) расположен в торгово-развлекательном центре «Тивали». В магазине есть торговый зал и подсобное помещение, вся мебель выполнена по индивидуальному заказу, есть кассовый аппарат и банковский терминал. Налажены связи с поставщиками и транспортной компанией, есть собственный сайт и группа в Instagramс 5 тыс. подписчиков.
В центре Минска на продажу выставлен небольшой зоомагазин. Ежемесячный оборот не менее Br7 тыс., расходы без учета зарплат — порядка Br1 тыс. в месяц, чистая прибыль — $1 тыс. В стоимость бизнеса входят активы на $7 тыс., в том числе товар на $5 тыс. Есть все согласования и разрешения.
На улице Рафиева продается салон красоты. Салон имеет зал на три рабочих места, где два — для парикмахеров, один для маникюра, а также комнату персонала и зону ожидания клиентов. Штат сотрудников укомплектован, задолженностей нет, государственная аренда Br680 в месяц. Есть возможность выкупа в частную собственность. Объект расположен в жилом доме и имеет свой отдельный вход и ресепшен.
На продажу выставлен раскрученный магазин аксессуаров для мобильных телефонов в торговом центре «Простор». Помимо продажи аксессуаров, магазин предоставляет услуги ремонта портативной техники и авторской печати на кружках, тарелках, брелках, чехлах для телефонов и т.д. Продается магазин как имущество, с переоформлением договора аренды, так как оформлено на ИП.Магазину 8 месяцев.
На закуску — шаурменная в Каменной Горке. В бистро готовят шаурму, кебаб, пиццу и прочий фастфуд. Есть обеденное меню. Площадь помещения — 105 кв.м. Укомплектован штат сотрудников, хороший трафик, цена вопроса — $20 тыс.
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