Порядок приватизации госимущева меняется в Беларуси

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Одним из главных изменений в имеющийся закон о приватизации госимущества является предложение об отмене планирования этого процесса, сообщил журналистам в четверг заместитель председателя комиссии по экономической политике Палаты представителей Леонид Брич.

Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в закон "О приватизации государственного имущества и о преобразовании государственных унитарных предприятия в открытые акционерные общества", передает корреспондент Sputnik из Овального зала, где сегодня проходит заседание сессии нижней палаты белорусского парламента.

"Мы предлагаем убрать из закона норму о плановости объектов приватизации",- сказал Брич.

По его словам, планирование приватизации объектов государственной собственности на практике себя не оправдало и вызывало вопросы у бизнес-сообщества.

Кроме этого, предлагается изменить порядок определения первоначальной стоимости объекта госсобственности, отметил депутат. По его словам, в соответствии с проектом закона, персональная стоимость предприятия, выставленного на приватизацию, будет определятся по рыночным ценам.

Брич отметил, что инициатива внести данные новации в законодательство о приватизации объектов госсобственности принадлежит депутатам.

По его словам, при разработке законопроекта учитывались рекомендации Всемирного банка.

Представляя законопроект в Овальном зале, Брич также сказал, что реализация на практике норм данного проекта закона повысит инвестиционную привлекательность Беларуси.

Данный законопроект был разработан двумя белорусскими депутатами — Леонидом Бричем и Владимиром Щеповым.