|
Порядок приватизации госимущева меняется в Беларуси
14.12.2017 10:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 дек — Sputnik. Одним из главных изменений в имеющийся закон о приватизации госимущества является предложение об отмене планирования этого процесса, сообщил журналистам в четверг заместитель председателя комиссии по экономической политике Палаты представителей Леонид Брич.
Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в закон "О приватизации государственного имущества и о преобразовании государственных унитарных предприятия в открытые акционерные общества", передает корреспондент Sputnik из Овального зала, где сегодня проходит заседание сессии нижней палаты белорусского парламента.
"Мы предлагаем убрать из закона норму о плановости объектов приватизации",- сказал Брич.
По его словам, планирование приватизации объектов государственной собственности на практике себя не оправдало и вызывало вопросы у бизнес-сообщества.
Кроме этого, предлагается изменить порядок определения первоначальной стоимости объекта госсобственности, отметил депутат. По его словам, в соответствии с проектом закона, персональная стоимость предприятия, выставленного на приватизацию, будет определятся по рыночным ценам.
Брич отметил, что инициатива внести данные новации в законодательство о приватизации объектов госсобственности принадлежит депутатам.
По его словам, при разработке законопроекта учитывались рекомендации Всемирного банка.
Представляя законопроект в Овальном зале, Брич также сказал, что реализация на практике норм данного проекта закона повысит инвестиционную привлекательность Беларуси.
Данный законопроект был разработан двумя белорусскими депутатами — Леонидом Бричем и Владимиром Щеповым.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутаты предлагают отменить планирование приватизации объектов государственной собственности.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии