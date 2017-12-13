Как Литва заманивает белорусских стартаперов и бизнесменов

27 компаний уже получили так называемые визы стартапов, позволяющие персоналу переселиться в Литву и вести здесь бизнес. Об этом сообщила журналистам руководитель проектов Startup Visa Lithuania Наталья Лиходедова.



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Напомним, в 2016 году сейм Литвы одобрил поправки к закону «О правовом положении иностранцев», который позволяет трудоустроить квалифицированных специалистов не из стран Евросоюза. Ранее начинающим предпринимателям следовало нанять по меньшей мере трех литовцев или иностранцев, постоянно проживающих в стране. Выполнить это условие было сложно. С недавних пор основатели стартапов, их сотрудники и члены семей могут получить вид на жительство на один год по упрощенной схеме. Через два года иностранец сможет обратиться за временным разрешением на проживание в Литве как руководитель предприятия или акционер на основании законной деятельности. Приоритет отдается предпринимателям из высокотехнологичных и инновационных сфер.

«С марта, когда стали выдавать стартап-визы, мы выдали уже 27 одобрений. Большинство из участников проектов находится в статусе получения разрешения на проживание. Пятеро уже открыли бизнес в Литве», — сказала Лиходедова.

Всего в Startup Lithuania пришло более 120 заявок. «Многие не подошли, потому что не было инновационности. Например, хотели продавать кебабы. В принципе, подать заявку может любой желающий, потому что это бесплатно. Но по многим заявкам было видно, что их основная цель — миграция. Пишут, что у меня есть вот такая классная идея, которую будем реализовывать всей семьей. Кроме идеи должна быть уже бизнес-модель, некий прототип, чем люди занимаются. А просто идеи недостаточно», — пояснила руководитель проекта.

Отбором заявок занимается специальная комиссия, в состав которой входят представители частных компаний, госорганов, эксперты в области ИТ и высоких технологий. Члены комиссии анализируют, насколько рабочая бизнес-модель, кто будет заниматься этим проектом, какие функции выполнять, чем занимались до этого, какие цели на год, насколько они выполнимы. «Мы ничего не имеем против того, чтобы люди переехали жить в Вильнюс. Но не по этой программе. Потому что мы отвечаем за этот проект и несем риски», — сказала Наталья Лиходедова.

По ее словам, «хватало и качественных предложений». «Люди хотят не только переехать, но расширять свой бизнес на рынок ЕС. Сейчас доминируют проекты в сфере финтеха, е-сommerce», — пояснила она. Фокус делался на стартаперов из стран бывшего Советского Союза (Россия, Украина, Беларусь), плюс Турция и Израиль. В итоге выходцы из постсоветских стран предложили больше всего качественных проектов. Неожиданно среди успешных заявок оказался проект из Южной Кореи.

В Startup Lithuania довольны начальным результатом, потому что «прогнозировали, что будет около 20 проектов". «Но сейчас это был в большей степени эксперимент. Дальше будем действовать более стратегически, заниматься продвижением, вкладываться в рекламу. Например, в Минске в ближайшую субботу представим проект на «Стартапе года», — сказал Лиходедова.

В последние годы Литва активно зазывает иностранных предпринимателей и реформирует для этого законодательство. При этом старается соблюдать баланс — быть привлекательной для инвесторов и стартаперов, но пресекать попытки создания фиктивных компаний для получения вида на жительства и отмывания денег. По данным агентства BNS, в 2017 году Департамент миграции получил 882 заявления иностранных бизнесменов с просьбой разрешить временное проживание в Литве и 179 заявлений на получение визы.

На днях Центр регистров и Департамент миграции подписали соглашение, которое позволит сократить сроки выдачи разрешений на временное проживание и виз для иностранных предпринимателей. «Речь идет о людях, которые занимаются и намерены дальше заниматься бизнесом, инвестируют в Литву. Департамент миграции сможет быстро проверить, есть ли основания для выдачи разрешения, а если данные изменятся — есть ли основание лишить разрешения и национальной визы», — пояснила пресс-секретарь Центра регистров Кристина Пятрошене.

Открытие компании и вложение инвестиций являться основанием для получения вида на жительство в Литве. Для этого компания должна вести деятельность, как минимум, 6 месяцев и иметь уставной капитал не менее 28 тыс. евро. Кроме того, требуется трудоустроить, как минимум, одного резидента или гражданина Литвы с зарплатой не менее двух средних брутто-зарплат (1676 евро). Сам заявитель должен быть или участником компании, владельцем не менее трети акций, или же инвестировать в компанию не менее 14 тыс. евро. В этом случае временный вид на жительство выдается на 2 года инвестору и членам семьи.