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На пересмотр результатов приватизации у государства останется только три года
14.12.2017 11:18 — Новости Экономики | Tut.by
Белорусские депутаты сегодня на заседании приняли в первом чтении поправки в закон «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества».
Пользуясь правом законодательной инициативы, документ внесли в парламент депутаты Постоянной комиссии по экономической политике Леонид Брич и Сергей Земченок.
По словам Леонида Брича, который представил документ в Овальном зале, законопроект предусматривает совершенствование корпоративного управления в организациях с государственным участием, создание дополнительного механизма защиты права собственности для инвесторов в процессе приватизации, стимулирование привлечения инвестиций в экономику страны. При этом основная новация поправок заключается в уменьшении срока исковой давности по приватизационным сделкам в Беларуси с десяти до трех лет.
Кроме того, из действующего законодательства исключается порядок утверждения соответствующих планов по приватизации объектов и преобразованию госпредприятий в открытые акционерные общества. Этот связано с тем, что ранее правительство приняло решение об упразднении трехлетнего плана приватизации. Таким образом, в настоящее время в Беларуси планы по приватизации уже не утверждаются.
Проект закона также предлагает урегулировать вопрос повышения эффективности управления акционерным обществом, созданным в процессе преобразования, акции которого принадлежат Беларуси и административно-территориальным единицам. Для этой цели закон о приватизации дополняется положениями, определяющими статус органов ОАО, созданных в процессе преобразования государственных унитарных предприятий.
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Проект закона также предлагает урегулировать вопрос повышения эффективности управления акционерным обществом, акции которого принадлежат Беларуси и...
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