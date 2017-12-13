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Проект бюджета на 2018 поступил в палату представителей

14.12.2017 11:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 дек — Sputnik. Проект республиканского бюджета на 2018 год поступил в Палату представителей Национального собрания, сообщил спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко на сессии в четверг.

"Проект бюджета на 2018 год и пакет сопутствующих документов поступили в палату представителей", — сказал Андрейченко.

Проект бюджета на 2018 поступил в палату представителей
© Sputnik / Виктор Толочко
Осенняя сессия: "нулевое чтение" бюджета, слушания и еще почти 30 законов

По его словам предлагается заседание Палаты представителей, чтобы рассмотреть проект бюджета в первом чтении. Он предложил провести заседание 18 декабря в 12:00 или же 19 декабря в 16:00.

Кроме этого, Андрейченко отметил, что на 20 декабря запланировано совместное заседание двух палат белорусского парламента, на котором правительство ответит на вопросы парламентариев. По его словам, темой совместного заседания будет работа в области промышленности и ТЭК. Планируется, что там с докладом выступит вице-премьер правительства Владимир Семашко.

Как ранее сообщал Sputnik, 17 ноября 2017 года прошло так называемое "нулевое" чтение бюджета. На эту процедуру в Овальный зал пришел премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. Тогда заседание нижней палаты парламента прошло без участия прессы.

В последние годы в стране сложилась практика, когда бюджет на следующий год принимают до 31 декабря.

 
Теги: Минск
 
 
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"Нулевое" чтение бюджета Республики Беларусь на грядущий год состоялось в ноябре.

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