Проект бюджета на 2018 поступил в палату представителей

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Проект республиканского бюджета на 2018 год поступил в Палату представителей Национального собрания, сообщил спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко на сессии в четверг.

"Проект бюджета на 2018 год и пакет сопутствующих документов поступили в палату представителей", — сказал Андрейченко.

По его словам предлагается заседание Палаты представителей, чтобы рассмотреть проект бюджета в первом чтении. Он предложил провести заседание 18 декабря в 12:00 или же 19 декабря в 16:00.

Кроме этого, Андрейченко отметил, что на 20 декабря запланировано совместное заседание двух палат белорусского парламента, на котором правительство ответит на вопросы парламентариев. По его словам, темой совместного заседания будет работа в области промышленности и ТЭК. Планируется, что там с докладом выступит вице-премьер правительства Владимир Семашко.

Как ранее сообщал Sputnik, 17 ноября 2017 года прошло так называемое "нулевое" чтение бюджета. На эту процедуру в Овальный зал пришел премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. Тогда заседание нижней палаты парламента прошло без участия прессы.

В последние годы в стране сложилась практика, когда бюджет на следующий год принимают до 31 декабря.