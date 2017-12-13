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Беларусь подтвердила желание вступить в ВТО

14.12.2017 11:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 дек — Sputnik. Беларусь подтвердила свое желание стать полноправным членом Всемирной торговой организации (ВТО) с трибуны конференции организации в Буэнос-Айресе, сообщил в четверг журналистам начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Беларусь подтвердила желание вступить в ВТО
CC BY-SA 2.0 / World Trade Organization / WTO Public Forum 2010
Минск готов провести очередные переговоры по вступлению в ВТО в марте

Беларусь продолжает переговоры о вступлении в ВТО. Так, накануне завершился визит в Буэнос-Айрес делегации из республики во главе с первым заместителем министра иностранных дел Андреем Евдоченко для участия в 11-й министерской конференции ВТО.

Руководитель белорусской делегации выступил на пленарном заседании конференции.

"Андрей Евдоченко в ходе выступления подтвердил стремление Беларуси стать полноправным членом ВТО и проинформировал участников о предпринимаемых правительством шагах. Отмечена роль Беларуси как члена ЕАЭС в либерализации международной торговли", — рассказал Мирончик.

Как отметил представитель МИД, в ходе визита были подписаны еще несколько протоколов о завершении двусторонних переговоров по доступу на рынок стран – членов ВТО.

Поддержали стремление Беларуси стать членом ВТО с высокой трибуны пленарного заседания главы делегаций ряда стран мира, в том числе России, Молдовы и Вьетнама.

Также встретился замглавы МИД с заместителем генерального директора ВТО и представителями секретариата. Стороны определили дальнейшие шаги в процессе переговоров по присоединению к организации.

 
Теги: Минск
 
 
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Идею вступления республики в организацию с высокой трибуны конференции в Буэнос-Айресе поддержал ряд государств.

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