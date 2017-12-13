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Брест наторговал с Польшей на 140 млн долларов
14.12.2017 12:28 — Новости Экономики | Tut.by
Внешнеторговый оборот Бреста с Польшей за январь-октябрь составил 140,6 миллиона долларов. При этом экспорт товаров за этот период достиг отметки в 15,2 миллиона долларов,
Основными позициями экспорта стали мебель, каменный уголь, акриловые полимеры, стекло в форме шаров, дубленая кожа, лесоматериалы. Среди основных экспортеров известные брестские предприятия: «БРВ-Брест», «Стим Брест», «Электрофабрика» и «Группа компаний «Союз».
Импортируем мы свежие фрукты и овощи, плиты, листы, пленку и полосы из пластмасс, изделия для транспортировки или упаковки товаров, детские коляски, лаки и краски.
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Основными позициями экспорта стали мебель, каменный уголь, акриловые полимеры, стекло в форме шаров, дубленая кожа, лесоматериалы.
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