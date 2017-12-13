Брест наторговал с Польшей на 140 млн долларов

Внешнеторговый оборот Бреста с Польшей за январь-октябрь составил 140,6 миллиона долларов. При этом экспорт товаров за этот период достиг отметки в 15,2 миллиона долларов, сообщает газета «Брестский вестник».



Фото: Reuters

Основными позициями экспорта стали мебель, каменный уголь, акриловые полимеры, стекло в форме шаров, дубленая кожа, лесоматериалы. Среди основных экспортеров известные брестские предприятия: «БРВ-Брест», «Стим Брест», «Электрофабрика» и «Группа компаний «Союз».

Импортируем мы свежие фрукты и овощи, плиты, листы, пленку и полосы из пластмасс, изделия для транспортировки или упаковки товаров, детские коляски, лаки и краски.