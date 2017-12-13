Проект бюджета Минска на 2018 год сформирован с дефицитом

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Проект бюджета белорусской столицы на 2018 год сформирован с дефицитом, сообщил начальник главного финансового управления Мингорисполкома Алексей Афанасьев.

Предельный уровень дефицита заложен на уровне 176 миллионов долларов при планируемых доходной части в 4 миллиарда 291,4 миллиона рублей и расходной в 4 миллиарда 467,6 миллиона рублей, сообщает БелТА .



© Sputnik / Виктор Толочко Проект бюджета на 2018 год поступил в палату представителей

При этом более половины расходов бюджета будут направлены на финансирование социальной сферы и субсидии ЖКХ.

В частности, на отрасли социально-культурной сферы предполагается выделить 2 миллиарда рублей, или порядка 44% запланированных расходов.

Среди отраслей по объему направляемых средств лидируют здравоохранение и образование.

На финансирование жилищно-коммунального хозяйства будет выделено 375 миллионов рублей.

Более внушительная сумма – порядка 864 миллионов рублей – будет направлена на инвестиционные программы города. Половина этих средств, как предполагается, пойдет на строительство объектов социальной сферы и жилищное строительство, еще около 20% — на развитие транспортной инфраструктуры. При этом Афанасьев, представляющий проект столичного бюджета заметил, что, несмотря на достаточно высокий удельный вес расходов на капитальное строительство (около 20% всех расходов бюджета), потребность в инвестициях остается значительной.