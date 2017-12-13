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Проект бюджета Минска на 2018 год сформирован с дефицитом
14.12.2017 12:50 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 дек — Sputnik. Проект бюджета белорусской столицы на 2018 год сформирован с дефицитом, сообщил начальник главного финансового управления Мингорисполкома Алексей Афанасьев.
Предельный уровень дефицита заложен на уровне 176 миллионов долларов при планируемых доходной части в 4 миллиарда 291,4 миллиона рублей и расходной в 4 миллиарда 467,6 миллиона рублей, сообщает
© Sputnik / Виктор Толочко
При этом более половины расходов бюджета будут направлены на финансирование социальной сферы и субсидии ЖКХ.
В частности, на отрасли социально-культурной сферы предполагается выделить 2 миллиарда рублей, или порядка 44% запланированных расходов.
Среди отраслей по объему направляемых средств лидируют здравоохранение и образование.
На финансирование жилищно-коммунального хозяйства будет выделено 375 миллионов рублей.
Более внушительная сумма – порядка 864 миллионов рублей – будет направлена на инвестиционные программы города. Половина этих средств, как предполагается, пойдет на строительство объектов социальной сферы и жилищное строительство, еще около 20% — на развитие транспортной инфраструктуры. При этом Афанасьев, представляющий проект столичного бюджета заметил, что, несмотря на достаточно высокий удельный вес расходов на капитальное строительство (около 20% всех расходов бюджета), потребность в инвестициях остается значительной.
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Порядка 44% бюджетных средств в 2018 планируется направить на отрасли социально-культурной сферы, прежде всего в здравоохранение и образование.
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