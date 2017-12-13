ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как будет распределен бюджет Минска в 2018 году?

14.12.2017 12:09 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Бюджет Минска на 2018 год сформирован, большая часть его пойдет на развитие социальной сферы. Расходы составят около Br4 млрд 467,6 млн, объем доходов прогнозируется в сумме Br4 млрд 291,4 млн.

Об этом сообщил начальник главного финансового управления Мингорисполкома Алексей Афанасьев на заседании Мингорисполкома по проекту бюджета на 2018 год, передает корреспондент БЕЛТА.

На финансирование инвестиционной программы столицы в будущем году планируется направить Br864 млн. Более половины средств пойдет на социальные нужды: жилищное строительство, развитие транспорта и т.д. Без расходов на капстроительство средства на соцнужны составят 44%. 

Финансирование на 2018 год определено в размере 2 млрд рублей. Самые большие суммы буду направлены на здравоохранение и образование.

Из них:

  • На помощь в выплате субсидий и погашение долга по кредитам (в виде допсредств) планируется пустить Br9,2 млн.
  • На развитие ЖКХ – Br375 млн.
  • На финансирование капитального ремонта – Br62 млн (что даст возможность ввести в строй 443 тыс. кв.м.)
  • На поддержку малого и среднего предпринимательства – Br930 тыс.
  • На помощь сельскому хозяйству в части погашения кредитов фермеров – Br733 тыс.
  • На развитие окружающей среды – Br4,5 млн.

По словам Афанасьева, финансирование на текущий ремонт жилищного фонда будет увеличено на 38%.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бюджет Минска на 2018 год сформирован по расходам в сумме около Br4 млрд 467,6 млн, объем доходов прогнозируется в сумме Br4 млрд 291,4 млн.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Проект бюджета на 2018 поступил в палату представителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика