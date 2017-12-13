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Нацбанк рассказал, почему снизилась инфляция

14.12.2017 14:02 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 дек — Sputnik. Национальный банк рассказал о причинах снижения темпов роста потребительских цен в Беларуси, сообщает Sputnik.

По данным официальной статистики, в минувшем октябре инфляция в Беларуси составила всего половину процента — впервые по итогам года индекс потребительских цен будет ниже двузначных значений.

Нацбанк рассказал, почему снизилась инфляция
© Sputnik/ Сергей Гунеев
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Пояснили причину замедления инфляции в Национальном банке. Так, регулятор отметил, что в ноябре годовые темпы роста потребительских цен снизились за счет цен, которые не подвержены сезонным факторам и административному регулированию.

По данным Нацбанка, в минувшем ноябре годовой прирост индекса потребительских цен составил всего 3% — ниже, чем месяцем ранее.

В то же время, предельные минимальные цены были не так давно повышены на тарифы ЖКХ, крепкую алкогольную продукцию и некоторые другие категории. Заметный рост демонстрировали сезонные цены.

На 2017-й белорусские власти планировали инфляцию на уровне в 9%, на следующий год прогноз могут снизить и вовсе до 6%.

 
Теги: Минск
 
 
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В первую очередь инфляция замедлилась за счет замедления роста цен, не подверженных сезонному фактору и административному регулированию.

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