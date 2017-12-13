Закон о приватизации в Беларуси кардинально изменится

Законопроект, предполагающий отказ от разработки планов по приватизации государственных предприятий, принят депутатами Беларуси.

По словам главы комиссии по экономической политике нижней палаты парламента Леонида Брича, система плановости приватизации себя не оправдала. «Эти планы не срабатывают», - сказал Брич на заседании Палаты представителей Национального собарния.

Брич подчеркнул, что предприятие нужно приватизировать, когда к этому все готово: есть пакет документов для продажи, «желание и государства, и предприятия, и инвестора в приватизации».

Кроме того, проект закона предполагает, что как имущественный объект, так и акции предприятия, должны продаваться по рыночной стоимости.

По мнению депутата, новый законопроект поспособствует более эффективной корпоративной деятельности предприятий с государственным участием.

Проект закона «О приватизации государственного имущества и преобразования государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» после доработок должен быть одобрен депутатами во втором чтении.