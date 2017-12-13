В честь объединения брендов velcom раздаст абонентам 25 телевизоров

Телеком-оператор velcom отмечает объединение брендов фиксированного интернета и ТВ подарками для абонентов.

Пользователи домашнего интернета в Минске и регионах получили возможность выиграть 25 больших телевизоров с годовой подпиской на пакет «Амедиатека» в цифровом ТВ voka.

Инициатива «velcom в ваш дом» продлится до конца января. Чтобы участвовать в игре, нужно зарегистрироваться на сайте game.velcom.by. Каких-то дополнительных требований и условий не предусмотрено – достаточно быть абонентом фиксированной сети velcom или успеть подключиться к ней до 31 января 2018 года.

Телевизоры с подпиской на онлайн-кинотеатр разыграют среди пользователей домашнего интернета с подключением по технологии GPON, Ethernet или ADSL. Претендовать на призы могут действующие частные абоненты объединившихся провайдеров «Атлант Телеком», «Гарант» и «Телесеть». Сотрудники компании velcom в игре участвовать не могут.

«velcom сегодня является не просто телеком-оператором, а поставщиком уникального контента и услуг. Поддерживая и развивая эту стратегию, мы подарим абонентам домашнего интернета SMART-телевизоры c годовой подпиской на Амедиатеку. Таким образом мы решили отметить знаковое событие по объединению компаний и переходу на единый бренд в сфере фиксированного интернета», - отметил заместитель генерального директора velcom по фиксированной связи и интеграции Антон Бладик.

Победителей определят 5 февраля. На Youtube-канале будет вестись онлайн-трансляция процедуры случайного выбора счастливчиков.

Напомним, что телеком-оператор velcom с 1 декабря объединил бренды фиксированного интернета и юридические лица. Пользователи Ethernet, GPON и ADSL в разных городах Беларуси присоединились к единой сети velcom, который в свою очередь стал крупнейшим в Беларуси частным оператором фиксированного интернета.

В начале 2018 года velcom также планирует перейти на единую платформу цифрового ТВ voka. Пользователям предложат около 100 телеканалов, онлайн-кинотеатры, 4K-контент и возможность смотреть «умное» ТВ на телевизорах с функцией Smart TV. Новая платформа возьмет лучшее от voka и IPTV «Атлант Телеком». От первого ей достанется современный интерфейс и интерактивные функции, от второго – расширенный список телеканалов. Тем самым мобильное и фиксированное телевидение также будет предоставляться под единым брендом.