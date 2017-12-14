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В Беларуси украинские и грузинские чиновники ведут переговоры об экстрадиции Саакашвили
14.12.2017 22:21 — Новости Экономики | Tut.by
В Беларуси проходят секретные переговоры между представителями Грузии и Украины по вопросу экстрадиции Михаила Саакашвили на родину. Об этом
Как утверждает телеканал, тайные переговоры ведет глава Службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури с украинскими правительственными чиновниками.
Между тем, как
Ранее о том, что Саакашвили хотят передать Грузии,
Сейчас в Тбилисском городском суде в ускоренном порядке рассматривается дело о якобы превышении служебных полномочий Саакашвили на посту президента Грузии. В частности, указ президента о досрочном помиловании четырех полицейских, осужденных за убийство сотрудника «Банка Грузии» Сандро Гиргвлиани.
По словам Руловс, нынешние власти Украины и Грузии, которые согласовали план экстрадиции Саакашвили, действуют «примитивно, грубо, без оглядки на международное сообщество».
Саакашвили и Грузия
Саакашвили занимал пост президента Грузии с января 2004-го по ноябрь 2007 года и с января 2008-го до середины ноября 2013 года. В ноябре 2013 года он покинул страну за несколько дней до истечения полномочий и инаугурации президента Георгия Маргвелашвили. Потом он проживал в США, а затем в Украине.
В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, в связи с чем в декабре того же года его грузинское гражданство было прекращено. В июле 2017 года на основании выявления «убедительных фактов представления недостоверной информации при оформлении заявления» на получение Саакашвили украинского гражданства оно было
В Грузии экс-президенту страны предъявлены обвинения в организации расправы над участниками мирного митинга 7 ноября 2007 года в Тбилиси, в противоправном вторжении в здание телеканала «Имеди» и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Кроме того, ему инкриминировалась организация в 2005 году вооруженного нападения на депутата Валерия Гелашвили, а также растрата госсредств в 2009—2012 годах.
В Украине Саакашвили обвиняется в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Генпрокурор Украины сообщил, что на свои акции протеста Саакашвили получал деньги от опальных украинских олигархов, скрывающихся в России.
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Как утверждает телеканал, тайные переговоры ведет глава Службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури с украинскими правительственными чиновниками.
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