Белорусские власти прислушались к МВФ и выполняют рекомендации фонда

С 2018 года все крупные госпредприятия (РУПы) должны будут отчитываться о своей деятельность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Широкое внедрение таких стандартов в госсекторе — давняя рекомендация Международного валютного фонда, миссия которого в декабре находилась в Минске, но старалась не привлекать к себе внимание.

МВФ хочет узнать правду о белорусском госсекторе

Общение белорусских властей с Международным валютным фондом традиционно привлекает большое внимание. Однако информация далеко не о всех визитах в Минск представителей влиятельной организации становится достоянием общественности.

В декабре в Минск приезжала так называемая техническая миссия МВФ, визит которой публично не анонсировался. Слово «техническая» в названии миссии никак не умаляет компетентность специалистов, посетивших Беларусь. Скорее, наоборот. Как показывает практика, «технические» специалисты валютного фонда знают ситуацию в белорусской экономике даже глубже, чем «нетехнические».

К слову, в состав декабрьской технической миссии МВФ входил Юго Кошима — экономист подразделения управления государственными финансами Департамента по бюджетно-налоговым вопросам МВФ. Он хорошо знает белорусскую экономику изнутри, так как неоднократно в 2016-2017 годах бывал в Минске и принимал участие в работе миссий, которые консультировали белорусские власти по вопросам госсектора.

На этот раз, как сообщил Комитет госконтроля, миссия фонда рекомендовала разработать дорожную карту по широкому внедрению на белорусских предприятиях международных стандартов финансовой отчетности. Эта рекомендация обусловлена тем, что МВФ, если говорить прямо, не доверяет финансовой отчетности белорусских госкомпаний, подготовленной по национальным стандартам.

Еще во время визитов, состоявшихся в 2016 году, персонал фонда обращал внимание белорусских властей на то, что национальные правила финансовой отчетности искажают реальное положение госкомпаний.

В чем это выражается?

Белорусское правительство в последние годы разрешает предприятиям не начислять амортизацию, которая представляет собой процесс постепенного переноса стоимости активов предприятия (вследствие их износа) на стоимость готовой продукции. Поскольку госпредприятиям разрешено амортизацию не начислять, себестоимость продукции можно искусственно сделать ниже, а прибыль (соответственно, и рентабельность) — выше.

В то же время международные стандарты финансовой отчетности консервативны, одинаковы для всех стран и «забыть» о начислении амортизации по ним нельзя.

Почему же белорусские стандарты финансовой отчетности отличаются от международных?

«Национальные стандарты позволяют делать финансовую отчетность компаний лучше, чем она есть на самом деле. Ведь если госсектор не будет демонстрировать прибыль и не будет платить налоги с этой прибыли, то бюджет лишится поступлений. Многие крупные госпредприятий являются градообразующими, и для налоговых органов важно, чтобы, несмотря на ухудшения рыночной конъюнктуры, налоги от деятельности таких предприятий бюджет получал», — объясняет эксперт БелаПАН в финансовых кругах.

МВФ же добивается, чтобы отчетность белорусских госкомпаний была достоверной. Поэтому фонд всячески проталкивает идею внедрения международных стандартов финансовой отчетности в Беларуси.

И белорусские власти, не отменяя национальные стандарты финансовой отчетности, теперь обязывают госсектор готовить отчетность и по международным стандартам.

Уже подготовлен проект президентского указа, согласно которому с 1 января 2018 года госпредприятия с выручкой более 100 млн рублей должны будут отчитываться о результатах своей деятельности по международным стандартам финансовой отчетности.

По информации БелаПАН, под действие указа подпадут около 50 самых крупных республиканских унитарных предприятий. Таким образом, перечень госкомпаний, которые должны отчитываться в том числе по МСФО, будет несколько расширен.

До последнего времени финансовую отчетность по международным стандартам в Беларуси обязаны были готовить банки, страховые компании и «общественно значимые» открытые акционерные общества (имеющие дочерние структуры).

Быстрому внедрению МСФО в Беларуси препятствуют высокие затраты (необходимо повышать квалификацию бухгалтеров, а затем подтверждать достоверность отчетности внешним аудитом, что недешево). Поэтому власти в этом направлении движутся постепенно, и пока малые и средние госпредприятия, а также многие сельхозорганизации готовить финансовую отчетность по международным стандартам не обязаны.

Тем не менее, тренд на внедрение МСФО в госсекторе продолжается.

Бюджетные риски будут оценивать. МВФ поможет

Достоверная финансовая отчетность — обязательное условия для понимания реального положения дел в госсекторе. Следующий шаг с позиции МВФ — анализ финансовой отчетности.

Международный валютный фонд считает, что белорусские госпредприятия, которые не всегда являются эффективными организациями, несут риски для бюджета.

Это значит, что неплатежеспособность госкомпаний может привести к выпадению запланированных налогов из бюджета, к невозврату бюджетных займов и к конвертации корпоративного долга в государственный.

К слову, в 2015-2016 годы из-за неплатежеспособности госпредприятий белорусскому бюджету уже приходилось брать на себя обязательства по обслуживанию долгов сектора госпредприятий.

Техническая миссия МВФ, находившаяся в декабре в Минске, помогала белорусским властям отрабатывать методологию оценки фискальных рисков.

«Известно, что методология оценки фискальных рисков уже находится в высокой степени готовности. Предполагается, что по итогам 2017 года в Беларуси будет проведена оценка фискальных рисков на основе подготовленной методологии», — пояснил БелаПАН эксперт в финансовых кругах. Полученные данные о рисках, исходящих из госсектора, планируется использовать для оценки потенциальной потребности бюджета в дополнительных расходах.

К слову, глава миссии МВФ в Беларуси Питер Долман во время ноябрьской пресс-конференции в Минске отмечал, что, по оценкам фонда, забалансовые расходы (неучтенные в бюджете) на покрытие убытков госсектора составляют из года в год около 2,2% ВВП.

Оценка фискальных рисков, считают белорусские экономисты, позволит точно идентифицировать предприятия, которые могут стать в будущем самой большой обузой для государства.

«Анализ фискальных рисков позволит диагностировать ситуацию в реальном секторе. Поэтому совместные усилия властей и МВФ по выявлению фискальных рисков можно только приветствовать», — считает финансовый аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.

Эксперты предполагают, что результаты оценки фискальных рисков будут включены в программу реформ, которые давно предлагает реализовать Беларуси Международный валютный фонд.

«После оценки фискальных рисков, которую проведет государство, МВФ сможет увидеть госпредприятия, генерирующие наибольшее количество проблем, и сформулирует более точно предложения по реформированию белорусской экономики», — предполагает научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Олег Мазоль.

Учитывая совместную работу властей и МВФ по выявлению фискальных рисков, складывается ощущение, отмечает эксперт, что подготовка структурных реформ ведется.

«Экономические власти понимают, что стране необходима и финансовая поддержка фонда, и помощь в повышении эффективности экономики, поэтому на техническом уровне консультации с МВФ продолжаются. И фискальные риски — одна из наиболее актуальных тем для обсуждения», — отмечает Олег Мазоль.

Эксперты ожидают, что со временем для снижения фискальных рисков государству придется идти в том числе и на непопулярные меры — реструктуризацию и банкротство неэффективных госпредприятий.

«Уровень госдолга Беларуси в 2017 году достиг исторического максимума и приблизился к порогу экономической безопасности, возможности осуществлять поддержку неэффективного госсектора ограничены, и, очевидно, ситуация со временем будет вынуждать снижать фискальные риски, которые касаются государственных финансов», — резюмировал Александр Муха.