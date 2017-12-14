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Совмин уменьшит финансирование госпрограммы "Культура Беларуси"

15.12.2017 10:28 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 дек — Sputnik. Совмин внес изменения в государственную программу "Культура Беларуси", касающиеся финансирования программы.

"Документом предусмотрено уменьшение объемов финансирования. Размер средств, выделяемых на реализацию госпрограммы, составит 2 945 757 382,44 рубля (ранее – 2 980 049 665,31 рубля)", — сообщает parvo.by.

Совмин уменьшит финансирование госпрограммы "Культура Беларуси"
© Sputnik / Виктор Толочко
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Программа была принята в 2016 году и рассчитана на пять лет. Ее основными целями называется сохранение исторической памяти белорусского народа, его национально-культурной самобытности и традиций, вовлечение граждан в культурную жизнь страны для реализации творческого потенциала нации. Кроме того, среди задач — обеспечение качественного формирования, сохранности и использования документов Национального архивного фонда Республики Беларусь как части информационного ресурса страны. Особенное внимание предполагается уделять сохранению национально-культурной идентичности белорусской диаспоры.

В новой редакции сокращаются как средства республиканского бюджета, которые должны были выделяться на реализацию программы, так и финансирование из местных бюджетов и за счет собственных средств организаций.

Прежде министр культуры Юрий Бондарь отмечал, что сотрудники сферы должны не только рассчитывать на средства бюджета, но и "зарабатывать деньги".

 
Теги: Минск
 
 
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