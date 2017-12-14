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Ноябрь 2017: ажиотажный спрос на квартиры в Минске не спадает
15.12.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Повышенный спрос на квартиры, который мы наблюдали последние месяцы, в ноябре получил продолжение. Общее число сделок купли-продажи квартир в Минске по сравнению с очень результативным октябрем сократилось всего на 0,4%. Но данные ещё будут обновляться, следовательно квартир в ноябре купили даже больше.
Показательным будет сравнение с ноябрем 2016 года — сейчас спрос выше на 27,6%. В прошлом обзоре мы задавались вопросом, сможет ли 2017 год побить по числу сделок своего предшественника. И хотя год ещё не закончился, можно с уверенностью утверждать, что 2017-ый станет самым результативным в истории столичного рынка жилья.
Под «натиском» покупателей продолжает сокращаться предложение квартир. В ноябре общее число выставленных на продажу объектов уменьшилось на 3,8%. И хотя вымывание квартир несколько сбавило ход, его темпы по-прежнему высоки. По итогам декабря тенденция имеет все шансы на продолжение, т.к. грядущие праздники отвлекут от дел часть продавцов.
Некоторые факты о ноябрьском спросе
По сравнению с октябрем чаще покупали 1- и 3-комнатные квартиры. Доля 1-комнатных квартир в общей структуре спроса увеличилась до 43,6%, что является максимальным показателем с августа прошлого года. Примечательно, что на «двушки», второй по популярности тип квартир, пришлось всего 32,7% сделок. Такого большой разницы между ними не было ни разу за последние 6 лет. Ещё в марте 2-комнатных квартир покупали столько же, сколько и 1-комнатных.
На долю готовых новостроек (дому не больше года) пришлось лишь 7,4% проданных квартир — это минимальное значение за последние 1,5 года.
Доли Заводского, Ленинского и Фрунзенского районов в общей структуре спроса увеличились, остальные районы, напротив, потеряли часть рынка. Т.е. с точки зрения географии спрос, в отличие от прошлых месяцев, тяготел к бюджетным локациям.
По качественным характеристикам жилья «крен» в сторону более доступного жилья также прослеживается. Покупатели уходят из
Чуть более дешёвые сегменты, напротив, оказались в «плюсе». Квартир в современных панельных домах купили на 15% больше, чем в прошлом месяце, в типовых панельных домах советской эпохи — на 9% больше. Отметились ростом спроса даже сталинки (+18%), а самые бюджетные хрущёвки и брежневки покупали октябрьскими темпами.
Средняя цена квартир по данным реальных сделок в ноябре составила 1142 $/м2, что на 0,7% больше, чем месяцем ранее.
В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):
· 1-комнатные квартиры: 1203 $/м2 (+0,1% за месяц) – $43 400;
· 2-комнатные квартиры: 1106 $/м2 (+0,1%) – $52 800;
· 3-комнатные квартиры: 1076 $/м2 (+0,7%) – $71 500;
· 4-комнатные квартиры: 1021 $/м2 (+3,5%) – $75 500.
Рост цен предложения в последние месяцы опережает рост цен реальных сделок. Сказывается вымывание бюджетных объектов, плюс растет число тех, кто предпринимает попытки повысить цену. Быстрее всего в ноябре росли цены на 2-и 3-комнатные квартиры, а по качественным характеристикам жилья можно выделить квартиры в современных панельных домах. Это можно объяснить повышенным спросом в данном сегменте на протяжении последних двух месяцев.
Ноябрьские темпы роста цен в Минске совпадали с показателями Вильнюса и Риги. В Варшаве рост был ещё более существенным (+5,8%). В Киеве динамика цен оказалась нулевой, а в Москве квартиры подешевели на 0,9%.
Соотношение числа выставленных на продажу квартир к числу проданных было таким низким последний раз в 2013 году. Это тревожный звонок для покупателей, но они пока не ощущают дефицит выбора так остро, как это было в 2013 году.
Грядущая «передышка», выраженная праздничным периодом и последующим сезоном низкого спроса в январе-феврале, пойдёт рынку на пользу и не даст развиться нездоровому ажиотажу. Тем не менее, если в конце зимы-начале весны спрос вновь выйдет на текущий уровень, нет сомнений, что цены продолжат двигаться вверх.
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