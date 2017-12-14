Ноябрь 2017: ажиотажный спрос на квартиры в Минске не спадает

Некоторые факты о ноябрьском спросе

По сравнению с октябрем чаще покупали 1- и 3-комнатные квартиры. Доля 1-комнатных квартир в общей структуре спроса увеличилась до 43,6%, что является максимальным показателем с августа прошлого года. Примечательно, что на «двушки», второй по популярности тип квартир, пришлось всего 32,7% сделок. Такого большой разницы между ними не было ни разу за последние 6 лет. Ещё в марте 2-комнатных квартир покупали столько же, сколько и 1-комнатных.

На долю готовых новостроек (дому не больше года) пришлось лишь 7,4% проданных квартир — это минимальное значение за последние 1,5 года.

Доли Заводского, Ленинского и Фрунзенского районов в общей структуре спроса увеличились, остальные районы, напротив, потеряли часть рынка. Т.е. с точки зрения географии спрос, в отличие от прошлых месяцев, тяготел к бюджетным локациям.

По качественным характеристикам жилья «крен» в сторону более доступного жилья также прослеживается. Покупатели уходят из стремительно дорожающего сегмента современного каркасно-блочного жилья. В ноябре здесь зарегистрировали на 25% меньше сделок, чем месяцем ранее.

Чуть более дешёвые сегменты, напротив, оказались в «плюсе». Квартир в современных панельных домах купили на 15% больше, чем в прошлом месяце, в типовых панельных домах советской эпохи — на 9% больше. Отметились ростом спроса даже сталинки (+18%), а самые бюджетные хрущёвки и брежневки покупали октябрьскими темпами.

Средняя цена квартир по данным реальных сделок в ноябре составила 1142 $/м2, что на 0,7% больше, чем месяцем ранее.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

· 1-комнатные квартиры: 1203 $/м2 (+0,1% за месяц) – $43 400;

· 2-комнатные квартиры: 1106 $/м2 (+0,1%) – $52 800;

· 3-комнатные квартиры: 1076 $/м2 (+0,7%) – $71 500;

· 4-комнатные квартиры: 1021 $/м2 (+3,5%) – $75 500.

Средняя цена проданных квартир пока ниже, чем в ноябре 2016 года, однако доля сделок с ценой «квадрата» до 1000 долларов сейчас минимальная за 2016-2017 годы.



