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Секреты дизайнеров: практичный ремонт за $150 тыс. одной из квартир жилого комплекса D3 в современном австралийском стиле
15.12.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Эта квартира c живописными видами на водохранилище Дрозды принадлежит одному из первых покупателей жилья в комплексе D3. Вместе с семьей он сразу взялся за создание дизайн-проекта, а после сдачи дома без промедлений приступил к ремонту.
Дизайн интерьера разрабатывала студия Аrtlevel. Поскольку дизайнеры еще не брались за декор, в этой статье мы приведем и рендеры, и фото готового, но еще не обжитого интерьера. Элементы декора и мелкая мебель, как правило, появляются в квартире после переезда. Это памятные вещи семьи, привезенные из путешествий, и функциональные предметы, необходимость которых начинает осознаваться позже.
За основу была взята четырехкомнатная квартира в Dom1 без перегородок. Ее общая площадь составляет 130,5 м. Из всех окон квартиры открывается впечатляющий вид на водохранилище Дрозды.
Дизайн-проект разрабатывался для семьи из 4 человек: супругов-бизнесменов и их дочерей дошкольного возраста. Разница между девочками — 2,5 года. Заказчики много путешествуют, имеют опыт жизни за границей, поэтому их требования были сформированы под воздействием увиденного там. Хозяева хотели сделать просторную, незагроможденную квартиру в современном австралийском стиле. Из пожеланий: кабинет, в котором смогли бы работать родители, а также просторная кухня. Предпочтения в отделке заказчики отдали белому цвету, дереву и натуральному камню, в целом — стилю минимализм.
— Мы не придерживались какого-то определенного стиля в дизайне. — рассказывает Андрей Мястовский, дизайнер студии Аrtlevel. — Заказчики не хотели ни классики, ни новоявленного хайтека, Было пожелание создать лаконичный, современный интерьер, светлые комнаты, максимально использовать природные материалы — натуральный камень и дерево — все простое, без вычурности и лишних изысков. У заказчика не было никаких предпочтений насчет производителя или бренда мебели, а также отделочных материалов: мы рассматривали конкретные варианты, а жильцы решали, нравятся они им или нет. Бюджет проекта был сформирован в районе $150 тыс. Примерно столько же мы и потратили. Основную сумму потянула мебель под заказ, система «умный дом», качественные отделочные материалы. Свою роль в бюджете проекта сыграл и большой метраж.
Дизайнеры организовали в квартире совмещенную кухню-гостиную почти на 45 кв.м, 14 из которых — кухонная зона; сделали единую детскую на 18,6 кв.м, спальню супругов на 23,1 кв.м со встроенной гардеробной и кабинет на 11,4 кв.м, а также организовали в квартире два санузла: один большой — 7,1 кв.м, другой поменьше — 2,9 кв.м, примыкающий к спальне супругов.
Перед нами столовая зона. Возле большого полукруглого окна с видом на водохранилище расположился дизайнерский обеденный стол со столешницей из натурального камня в окружении итальянских кресел. Итальянские радиаторы, доставшиеся от застройщика, спрятаны за оригинальными полками для книг и сувениров. Интерьер разбавляет картина, подчеркивающая современный стиль и легкость пространства.
— Обеденный стол мы разрабатывали полностью с нуля. Огромная каменная столешница поднималась силами восьми крепких мужчин пешком по лестнице на 17-й этаж. Форма столешницы необычная и напоминает полукруглый подоконник гостиной, сливаясь с ним в единую композицию. К слову, на подоконнике хозяева планируют разместить подушки и организовать зону отдыха, где можно читать книги с детьми или просто наслаждаться видом.
На пол и одну из стен гостиной зоны дизайнеры уложили итальянский дубовый паркет с эффектом старины. Похожее решение реализовано и в спальне. Вся мягкая мебель выполнена в спокойных серых тонах, столешницы — из натурального камня и дерева.
— Журнальный столик был куплен на выставке белорусского дизайнера. Его столешница из ореха отличается особой фактурой и благородным рисунком.
Встроенная кухонная мебель и техника имеет белые фасады и темные столешницы из натурального камня. Здесь тоже кое-что изменилось по сравнению с рендерами: стулья изготавливали под заказ. Исходя из потребности семьи и возраста детей была выбрана высота 85 см и удобная для всех домочадцев конструкция.
— Еще одна каменная столешница окаймляет мойку в кухне, она тоже изначально была цельная. Собирались везти эту столешницу на крыше лифта, но от такой идеи пришлось отказаться и поступить старым проверенным способом — столешницу распилить.
— Заказчики хотели большую кухню — супруга очень любит готовить для семьи и многочисленных гостей. Так мы и поступили: 14 метров — это только рабочая зона. Здесь есть встроенный холодильник, морозильник, духовой шкаф, варочная панель и посудомоечная машина, очень много мест для хранения. Свет над рабочей зоной устроен таким образом, чтобы, когда открываются кухонные шкафчики, даже при выключенном верхнем свете полки были освещены.
— Для детской мы разрабатывали несколько типов визуализации. Здесь использованы немецкие обои из экологически чистого материала. Много фантазировали на рендерах с полками возле стола, идеи были совершенно разными. Пока этот процесс продолжается.
— В первоначальный проект были заложены предметы итальянской мебели, которые в финальном варианте практически не участвуют. Дело в том, что у заказчиков уже был двоякий опыт покупки мебели по каталогам. Фотография не может передать фактуру ткани, ее качество. Сроки ожидания товаров, которые доходят до 6-8 месяцев, порой абсолютно не оправданы. Исходя из этого мы обратились в лучшие белорусские мебельные мастерские, совместно отрисовали мебель, подобрали очень качественные итальянские ткани и изготовили ее уже в Минске. Так мы получили именно те вещи, которые хотели, и при этом в сравнительно сжатые сроки.
— Почти все предметы интерьера, которые вы видите, сделаны под заказ, во всяком случае те, что не сумели купить на выставках. Например, кровать под заказ обошлась в сумму порядка $2 тыс. Рядом с кроватью сконструировали стеклянную перегородку. С одной стороны это элемент декора, с другой — практичный способ отделить гардероб от спальни без возведения стен.
— Из инженерной начинки основной бюджет потянула система «умный дом»: удаленное управление светом, температурой, шторы на автоматическом приводе. К этому добавляется весь функционал жилого комплекса D3: вызов лифта из квартиры и связь с консьержем — все эти возможности регулируются с помощью пультов и настенных планшетов, а также из мобильного приложения.
За счет инженерной начинки — «умного дома», системы кондиционирования и более чем ста светильников, распределенных по всей квартире, потолок пришлось опустить на 10 см — до 2,6-метровой высоты. Такой выпуск был неизбежен — спрятать столько кабеля в бетонных перекрытиях просто невозможно. Подвесной потолок был сконструирован с помощью гипсокартона, его постарались сделать «парящим» — для этих целей пустили окантовку светильниками по краю.
В санузле использована итальянская плитка последних коллекций, а также сантехника Villeroy&Boch и Hansgohe.
Одно из нестандартных решений использовано для создания встроенного шкафа в коридоре. Его объем был вписан в стену, «украл» 0,5 м площади у санузла. Дверь шкафа выезжает в сторону и тем самым не сокращает пространство. Механизм для белорусского рынка новый, его привозили под заказ. Стоимость — в районе $1,5 тыс.
Дизайнер Андрей Мястовский утверждает: современная стилистика, подобная той, в которой оформлена квартира в D3, вписывается в жилье любой эпохи. В отличие от классики или лофта, современность не предъявляет жестких требований к помещению и подойдет любому пространству.
Фото: Павел Садовский
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Секреты дизайнеров: практичный ремонт за $150 тыс. одной из квартир жилого комплекса D3 в современном австралийском стиле
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