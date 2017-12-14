Секреты дизайнеров: практичный ремонт за $150 тыс. одной из квартир жилого комплекса D3 в современном австралийском стиле

Дизайн интерьера разрабатывала студия Аrtlevel. Поскольку дизайнеры еще не брались за декор, в этой статье мы приведем и рендеры, и фото готового, но еще не обжитого интерьера. Элементы декора и мелкая мебель, как правило, появляются в квартире после переезда. Это памятные вещи семьи, привезенные из путешествий, и функциональные предметы, необходимость которых начинает осознаваться позже.

За основу была взята четырехкомнатная квартира в Dom1 без перегородок. Ее общая площадь составляет 130,5 м. Из всех окон квартиры открывается впечатляющий вид на водохранилище Дрозды.