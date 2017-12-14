Первый мобильный киноквест прошел в Минске ко Дню белорусского кино

Мобильный киноквест впервые прошел в Минске 14 декабря. Он был организован в рамках фестиваля velcom Smartfilm и приурочен ко Дню белорусского кино, который отмечается 17 декабря. В поисках подсказок участники передвигались на автомобилях по всему Минску: в маршрут квеста были включены локации, связанные с мировым и белорусским кинематографом.

Чтобы правильно ответить на вопросы киноквеста, его участникам предстояло определить, найти и посетить различные локации, имеющие непосредственное отношение к кинематографу в Беларуси и Беларуси в кинематографе: от Музея белорусского кино на площади Независимости, где хранятся пленки с лучшими образцами отечественной киноклассики, до киностудии «Беларусьфильм».

Каждая из пяти команд проходила задания квесте на автомобиле, который символизировал тот или иной жанр кино: Audi A6 – «боевик», Skoda Rapid – «роуд муви», Mazda 6 – мюзикл, а Tesla – фантастика. Быстрее всех справились с заданиями квеста участники на VW Passat – не зря именно эта модель воплощала детективы! А команда Tesla приехала последней, отметив при этом: важно не время поездки, важно ее качество. По завершении киноквеста его участникам были вручены призы, после чего они увидели фильмы-победители фестиваля velcom Smartfilm прошлых лет.

«17 декабря 1924 года была создана организация «Белгоскино», и именно эта дата считается днем рождения белорусского кинематографа. Фестиваль мобильного кино velcom Smartfilm проводится с 2011 года и стремится к тому, чтобы история, начавшаяся почти столетие назад, ежегодно пополнялась яркими страницами, новыми именами и открытиями. А подчеркнуть преемственность прошлого и настоящего и напомнить любителям кино о кинематографических корнях Минска мы решили в форме увлекательной игры», – отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Вячеслав Смирнов.

Прием работ на седьмой международный фестиваль velcom Smartfilm продлится до 31 декабря. Слоган фестиваля в этом году – «Выйди за рамки жанра». velcom Smartfilm предоставляет участникам свободу для создания ярких киноработ, стирая границы между стилями и жанрами. Единственным ограничением станет хронометраж: созданные при помощи мобильных устройств фильмы по своей продолжительности не должны превышать 10 минут.

Обладатель Гран-При фестиваля velcom Smartfilm получит денежный приз в размере 3 000 белорусских рублей. Первая, вторая и третья премии будут отмечены премиальными смартфонами. Кроме того, начиная с этого года победителям будут вручаться памятные статуэтки фестиваля velcom Smartfilm с его новой символикой, которая подчеркивает международный статус фестиваля.

Как и в прошлые годы, velcom Smartfilm проходит при поддержке Министерства культуры Беларуси. Судьбу Гран-При и трех призовых мест определит профессиональное жюри в составе киноведа, директора программы игрового кино фестиваля «Лістапад» Игоря Сукманова, киноаналитика и культуролога Максима Жбанкова, киноведа и кинокритика Антона Сидоренко, режиссера Митрия Семенова-Алейникова, главного редактора Afisha.TUT.by Анны Ефременко и продюсера Леонида Калитени. У любителей кино также есть возможность войти в состав народного жюри, которое впервые в истории фестиваля вручит собственный приз. Для этого необходимо успешно пройти кинотест на сайте smartfilm.by.