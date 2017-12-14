ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почти 22 тысячам минчан доплачивают до "минималки"

15.12.2017 17:19 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 дек — Sputnik. Доплаты до минимальной заработной платы в Минске осуществляются 21639 людям, подобная информация прозвучала пленуме Минского городского объединения профсоюзов (МГОП).

Минимальная зарплата в Беларуси составляет 265 рублей, в случае доходов сотрудника на основном месте работы по ставке меньшей суммы ему доплачивают — так, чтобы доход был не ниже "минималки".

"Проведенный анализ среди организаций бюджетной сферы города свидетельствует, что списочная численность работников, которым производится доплата до минимальной заработной платы составляет 21 639 человек", — привел сайт ФПБ слова главы городской организации Николай Белановский.

По данным профсоюзников, наиболее остро проблема стоит в сфере образования и науки (38%). Часто "мизерные зарплаты" получают также в организациях культуры, информации, спорта и туризма. Также низкие зарплаты — у сотрудников госучреждений.

"Недопустимо, чтобы люди, добросовестно выполняющие свою работу, занятые установленную норму времени, официально получали зарплату ниже минимальной", — заключил глава городской организации ФПБ.

Уже с декабря правительство подняло зарплаты нескольким категориям "бюджетников", однако темпы роста зарплат пока ниже требуемых уровнях. По данным ФПБ, рост реальной зарплаты в столице с начала года составил 3%.

В целом по республике президент требует поднять уровень зарплат до 500 долларов в эквиваленте — уже до конца этого года. Как заявляли не так давно в Минтруда, "по 500" будет, но "не всем".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чаще всего доплачивать до уровня минимальной зарплаты приходится учителям и ученым.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Безвиз позволил привлечь в Беларусь около 80 тысяч иностранцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика