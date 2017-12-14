МИНСК, 15 дек — Sputnik. Доплаты до минимальной заработной платы в Минске осуществляются 21639 людям, подобная информация прозвучала пленуме Минского городского объединения профсоюзов (МГОП).

Минимальная зарплата в Беларуси составляет 265 рублей, в случае доходов сотрудника на основном месте работы по ставке меньшей суммы ему доплачивают — так, чтобы доход был не ниже "минималки".

"Проведенный анализ среди организаций бюджетной сферы города свидетельствует, что списочная численность работников, которым производится доплата до минимальной заработной платы составляет 21 639 человек", — привел сайт ФПБ слова главы городской организации Николай Белановский.

По данным профсоюзников, наиболее остро проблема стоит в сфере образования и науки (38%). Часто "мизерные зарплаты" получают также в организациях культуры, информации, спорта и туризма. Также низкие зарплаты — у сотрудников госучреждений.

"Недопустимо, чтобы люди, добросовестно выполняющие свою работу, занятые установленную норму времени, официально получали зарплату ниже минимальной", — заключил глава городской организации ФПБ.

Уже с декабря правительство подняло зарплаты нескольким категориям "бюджетников", однако темпы роста зарплат пока ниже требуемых уровнях. По данным ФПБ, рост реальной зарплаты в столице с начала года составил 3%.

В целом по республике президент требует поднять уровень зарплат до 500 долларов в эквиваленте — уже до конца этого года. Как заявляли не так давно в Минтруда, "по 500" будет, но "не всем".