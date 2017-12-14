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Проверят - выборочно. Комитет госконтроля не будет утверждать план проверок на 2018 год
15.12.2017 17:19 — Новости Экономики | Tut.by
Координационные планы проверок Комитета госконтроля на первое и второе полугодия 2018 года формироваться не будут,
В Комитете напомнили, что указом президента №376 от 16 октября предусматривается уход от действующей системы плановых проверок, и с 1 января 2018 года их назначать не будут. КГК перейдет к системе выборочных проверок.
«Проведение выборочной проверки в отношении конкретного субъекта будет возможно по совокупности результатов анализа имеющейся в распоряжении контролирующего органа информации, свидетельствующей о наличии степени риска нарушений законодательства субъектом хозяйствования и высокого риска их негативных последствий на основе системы оценки рисков», - отмечено в сообщении.
Формировать систему оценки рисков будут госорганы на основании методики, разрабатываемой и утверждаемой Советом министров по согласованию с Комитетом госконтроля и Генпрокуратурой.
При этом планы выборочных проверок на первое полугодие 2019 г. КГК сформирует и разместит на сайте до 15 декабря 2018 г.
Как ранее
1. Проверка соблюдения налогового законодательства может проводиться только за предшествующие 5 лет. Ранее период для проверки по уплате налогов законодательством был не ограничен. Но из «правила 5 лет» есть исключения, например в рамках уголовного дела компанию по-прежнему могут проверить за более длительный срок.
2. В рамках проверки одной компании может начаться встречная проверка ее контрагентов. Если какие-либо нарушения были установлены, указ запрещает автоматически применять меры ответственности и к контрагентам. Для этого нужно назначить отдельную проверку специально для них.
3. Установлен список грубых нарушений при проведении проверок, за которые проверяющих привлекут к административной ответственности. Это сделают, если проверяющий:
4. Компании смогут сами решать, приостанавливать ли деятельность, если во время проверки были обнаружены нарушения законодательства, которые угрожают национальной безопасности, причиняют вред жизни и здоровью населения, окружающей среде. Проверяющий вправе лишь предложить приостановить деятельность до тех пор, пока нарушения не будут устранены. Принудительно приостановить деятельность проверяемого можно только через суд. У проверяющих осталось право приостановить производство или реализацию товаров, эксплуатацию транспортных средств на определенный срок, но продлить его можно также только через суд.
5. Как и раньше, одно из оснований для проведения внеплановой проверки — поручение органа уголовного преследования. Но по новому указу такая проверка возможна только по уже возбужденному уголовному делу.
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В Комитете напомнили, что указом президента №376 от 16 октября предусматривается уход от действующей системы плановых проверок, и с 1 января 2018 года их назначать не...
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