Проверят - выборочно. Комитет госконтроля не будет утверждать план проверок на 2018 год

Координационные планы проверок Комитета госконтроля на первое и второе полугодия 2018 года формироваться не будут, сообщается на сайте КГК.

В Комитете напомнили, что указом президента №376 от 16 октября предусматривается уход от действующей системы плановых проверок, и с 1 января 2018 года их назначать не будут. КГК перейдет к системе выборочных проверок.

«Проведение выборочной проверки в отношении конкретного субъекта будет возможно по совокупности результатов анализа имеющейся в распоряжении контролирующего органа информации, свидетельствующей о наличии степени риска нарушений законодательства субъектом хозяйствования и высокого риска их негативных последствий на основе системы оценки рисков», - отмечено в сообщении.

Формировать систему оценки рисков будут госорганы на основании методики, разрабатываемой и утверждаемой Советом министров по согласованию с Комитетом госконтроля и Генпрокуратурой.

При этом планы выборочных проверок на первое полугодие 2019 г. КГК сформирует и разместит на сайте до 15 декабря 2018 г.

Как ранее сообщал TUT.BY со ссылкой на юристов компании REVERA, к роме перехода на выборочные проверки при наличии высок ого р иск а совершения правонарушений, которые нельзя выявить без проведения проверки, д ругие основные изменения состоят в следующем:

1. Проверка соблюдения налогового законодательства может проводиться только за предшествующие 5 лет. Ранее период для проверки по уплате налогов законодательством был не ограничен. Но из «правила 5 лет» есть исключения, например в рамках уголовного дела компанию по-прежнему могут проверить за более длительный срок.

2. В рамках проверки одной компании может начаться встречная проверка ее контрагентов. Если какие-либо нарушения были установлены, указ запрещает автоматически применять меры ответственности и к контрагентам. Для этого нужно назначить отдельную проверку специально для них.

3. Установлен список грубых нарушений при проведении проверок, за которые проверяющих привлекут к административной ответственности. Это сделают, если проверяющий:

назначил проверку без оснований;

превысил установленные сроки проведения проверки;

проверил требования законодательства, не относящиеся к своей компетенции;

потребовал от проверяемого представить документы или информацию, которые не относятся к вопросам проверки;

не внес запись в книгу учета проверок;

не предоставил проверяемому акт (справку) проверки в установленные сроки.

4. Компании смогут сами решать, приостанавливать ли деятельность, если во время проверки были обнаружены нарушения законодательства, которые угрожают национальной безопасности, причиняют вред жизни и здоровью населения, окружающей среде. Проверяющий вправе лишь предложить приостановить деятельность до тех пор, пока нарушения не будут устранены. Принудительно приостановить деятельность проверяемого можно только через суд. У проверяющих осталось право приостановить производство или реализацию товаров, эксплуатацию транспортных средств на определенный срок, но продлить его можно также только через суд.

5. Как и раньше, одно из оснований для проведения внеплановой проверки — поручение органа уголовного преследования. Но по новому указу такая проверка возможна только по уже возбужденному уголовному делу.