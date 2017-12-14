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Проверят - выборочно. Комитет госконтроля не будет утверждать план проверок на 2018 год

15.12.2017 17:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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Координационные планы проверок Комитета госконтроля на первое и второе полугодия 2018 года формироваться не будут, сообщается на сайте КГК.

В Комитете напомнили, что указом президента №376 от 16 октября предусматривается уход от действующей системы плановых проверок, и с 1 января 2018 года их назначать не будут. КГК перейдет к системе выборочных проверок.

«Проведение выборочной проверки в отношении конкретного субъекта будет возможно по совокупности результатов анализа имеющейся в распоряжении контролирующего органа информации, свидетельствующей о наличии степени риска нарушений законодательства субъектом хозяйствования и высокого риска их негативных последствий на основе системы оценки рисков», - отмечено в сообщении.

Формировать систему оценки рисков будут госорганы на основании методики, разрабатываемой и утверждаемой Советом министров по согласованию с Комитетом госконтроля и Генпрокуратурой.

При этом планы выборочных проверок на первое полугодие 2019 г. КГК сформирует и разместит на сайте до 15 декабря 2018 г.  

Как ранее сообщал TUT.BY со ссылкой на юристов компании REVERA, кроме перехода на выборочные проверки при наличии высокого риска совершения правонарушений, которые нельзя выявить без проведения проверки, другие основные изменения состоят в следующем:

1. Проверка соблюдения налогового законодательства может проводиться только за предшествующие 5 лет. Ранее период для проверки по уплате налогов законодательством был не ограничен. Но из «правила 5 лет» есть исключения, например в рамках уголовного дела компанию по-прежнему могут проверить за более длительный срок.

2. В рамках проверки одной компании может начаться встречная проверка ее контрагентов. Если какие-либо нарушения были установлены, указ запрещает автоматически применять меры ответственности и к контрагентам. Для этого нужно назначить отдельную проверку специально для них.

3. Установлен список грубых нарушений при проведении проверок, за которые проверяющих привлекут к административной ответственности. Это сделают, если проверяющий:

  • назначил проверку без оснований;
  • превысил установленные сроки проведения проверки;
  • проверил требования законодательства, не относящиеся к своей компетенции;
  • потребовал от проверяемого представить документы или информацию, которые не относятся к вопросам проверки;
  • не внес запись в книгу учета проверок;
  • не предоставил проверяемому акт (справку) проверки в установленные сроки.

4. Компании смогут сами решать, приостанавливать ли деятельность, если во время проверки были обнаружены нарушения законодательства, которые угрожают национальной безопасности, причиняют вред жизни и здоровью населения, окружающей среде. Проверяющий вправе лишь предложить приостановить деятельность до тех пор, пока нарушения не будут устранены. Принудительно приостановить деятельность проверяемого можно только через суд. У проверяющих осталось право приостановить производство или реализацию товаров, эксплуатацию транспортных средств на определенный срок, но продлить его можно также только через суд.

5. Как и раньше, одно из оснований для проведения внеплановой проверки — поручение органа уголовного преследования. Но по новому указу такая проверка возможна только по уже возбужденному уголовному делу.

 
 
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В Комитете напомнили, что указом президента №376 от 16 октября предусматривается уход от действующей системы плановых проверок, и с 1 января 2018 года их назначать не...

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