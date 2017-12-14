Комитет государственной безопасности Беларуси состоялся как эффективная и самодостаточная спецслужба. Благодаря работе спецслужб удалось предотвратить теракты за рубежом и не допустить дестабилизации ситуации в стране. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию органов госбезопасности, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: president.gov.by

«Сегодня мы можем утверждать, и это опять же признают как наши друзья, так и оппоненты, что КГБ Беларуси состоялся как эффективная и самодостаточная спецслужба суверенной страны», — отметил президент.

Специфика работы КГБ такова, что далеко не все подробност можно раскрыть общественности, с сожалением заметил Лукашенко.

«Но это не беда, народ судит о наших действиях по результатам, а они есть, — заявил глава государства. — Вам есть чем гордиться. Многие операции, без преувеличения, отвечают лучшим образцам оперативного искусства и занесены в учебники, по которым обучается молодое поколение».

Против терроризма и коррупции

Лукашенко также заявил, что информация белорусских спецслужб помогла пресечь попытки терактов в Беларуси и за рубежом.

«Мир напоминает разворошенный муравейник. Через границы переправляются толпы беженцев, а под их прикрытием — фанатики, готовые убивать мирных граждан, сеять хаос. В транзитном потоке на территории нашей республики регулярно задерживаются члены международных террористических организаций», — сказал Александр Лукашенко и подчеркнул, что в такой ситуации «нам нужно быть максимально бдительными».

Президент также отметил эффективную работу спецслужб по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями.

«Скажу прямо. Эту роль они исполняют гораздо эффективнее других соответствующих структур государства, призванных бороться с этим злом», — заявил Лукашенко.

Он привел пример, что в ходе одной из операций КГБ удалось пресечь получение крупнейшей в истории страны суммы взяток на 5 млн долларов. «Причем деньги были арестованы и возвращены в бюджет», — подчеркнул он.

Всего же за последние три года в бюджет перечислены 250 млн рублей, сказал Александр Лукашенко

Особый спрос

Президент считает важным, что КГБ сегодня является очень динамичной структурой, абсолютно открытой для новых идей. Но главным ее достоянием всегда были и остаются люди, убежден он.

Президент выразил уверенность, что сотрудники органов госбезопасности сумеют не допустить дестабилизации общества.

Обращаясь к действующим сотрудникам органов государственной безопасности, Александр Лукашенко отметил, что им доверено многое, даны большие полномочия, но и спрос с них особый. «Я всегда от руководства КГБ требовал, требую и буду требовать: ни в коем случае не допустите в своей работе таких ошибок, которые бы сломали судьбы людям, хотя бы одному человеку. За это история нас никогда не простит. Мое отношение к таким негативным явлениям будет чрезвычайным, немедленным, — предупредил глава государства. — Быть чекистом — это прежде всего быть патриотом, бескорыстно отдавать всего себя своему Отечеству, не рассчитывая на публичное признание. Вы должны помнить, что мы с вами всегда первыми должны прийти на помощь нашим людям, нашим соседям. Мы люди в погонах, нам доверено такое право. И мы его должны исполнить».

Президент обратил внимание, что это тяжелая обязанность и особая честь, которые дают лишь одну привилегию — оставаться на переднем плане борьбы за национальные интересы. «Таков наш путь, и я желаю вам идти по нему твердо, с четким пониманием правоты своего дела, чувством гордости и удовлетворения за достойно исполненный долг», — сказал белорусский лидер.

«Я говорил нашим армейцам, милиции, скажу и вам: вы никогда не увидите меня в тылу, в этой сложной борьбе (а может быть, будет еще и сложнее) я буду всегда вместе с вами и никогда не позволю предать наши с вами интересы по защите государства и человека, — заявил Александр Лукашенко. — Я это говорю, потому что уж слишком мы часто наблюдаем, в том числе совсем рядом, как предавали военных, работников спецслужб те, кто вчера отдавал им команды. Этого в Беларуси не было и не будет. Поэтому я с вас всегда требую адекватной работы по защите наших белорусских граждан, наших друзей, родных и близких, детей, Родины».