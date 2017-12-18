Лукашенко поинтересовался у главы СК ходом расследования громких уголовных дел

Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам 2017 года планирует заслушать отчеты руководства всех силовых структур. Об этом он заявил сегодня, принимая с докладом председателя Следственного комитета Ивана Носкевича.

«Я планирую послушать отчеты всех силовых структур. Некоторые силовые структуры мы очень серьезно будем проверять по итогам этого года, в том числе Минобороны», — сказал глава государства.

Президент поинтересовался ситуацией в Следственном комитете, особенно в связи с оптимизацией. «Как она проходит у вас, закончили ли мы тот этап, о котором договаривались по оптимизации?» — задал вопрос Александр Лукашенко.

Он напомнил, что ведомство было образовано всего несколько лет назад, а потому спросил Ивана Носкевича о его личных впечатлениях на данный момент в связи с произошедшей реформой.

В числе тем доклада также ряд уголовных дел, которые находятся на контроле у президента и получили наибольший общественный резонанс. «Как они расследуются, закончено ли расследование, какие сложности, трудности в процессе расследования этих дел были обнаружены или появились? Какова ситуация в стране вообще с позиции Следственного комитета с преступностью?» — поинтересовался глава государства.

Иван Носкевич доложил о результатах работы Следственного комитета в этом году, проблемных вопросах и перспективах развития, в том числе международного сотрудничества. «В целом Следственный комитет в 2017 году работал в условиях снижения нагрузки по сравнению с предыдущим периодом. Примерно на 7−7,5%. И этот процесс соответствует в целом снижению уровня преступности в стране за этот же период, — сказал он. — Здесь прямая зависимость. Меньше поступает заявлений и сообщений о преступлениях — меньше возбуждается уголовных дел, которые находятся в производстве следователей».