В Минском городском суде началось рассмотрение дела авторов российского издания «Регнум». Их обвиняют в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни, совершенном группой лиц. За это им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.



Сергей Шиптенко (слева в очках), Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин (на переднем плане). Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На суд пришли около 90 человек: родственники обвиняемых, свидетели и журналисты. В зал суда пропускали лишь после досмотра и прохождения через рамку металлоискателя.

Судья — Игорь Любовицкий, который председательствовал на суде над блогером и создателем сайта 1863x.com Эдуардом Пальчисом.

Все трое задержанных — граждане Беларуси. Но Сергей Шиптенко на вопрос судьи о гражданстве, заявил, что является гражданином СССР, а адресом проживания назвал камеру на улице Володарского.

В начале процесса адвокат Сергея Шиптенко заявила ходатайство о приобщении к материалам дела экспертизы Роскомнадзора , который не нашел экстремизма в публикациях.



Сергей Шиптенко

— Министр информации Беларуси, на тот момент, Лилия Ананич в одном из интервью упомянула, что российские коллеги тоже нашли публикации подзащитных неподобающими. Но Роскомнадзор выступает органом Мининформации России и никакого экстремизма в публикациях он не нашел. Поэтому прошу приобщить к материалам дела его экспертизу, — заявила адвокат.

Защитник также отметила, что публикации проходили и психолого-лингвистическую экспертизу. Но с их результатами сторона защиты не согласна.

— В экспертизе указано, что авторы «цинично обозначают бело-красно-белый флаг, как коллаборационистский». Но я обратилась в музей истории Великой Отечественной войны, где мне подтвердили, что бело-красно-белый флаг во время Второй мировой войны использовали коллаборационисты. Был целый ряд организаций, которые использовали эту символику. Позиционирование данного факта как общеизвестного я считаю верным и корректным. Поэтому прошу ответы музея истории приобщить к материалам дела, — заявила адвокат.

Это ходатайство судья удовлетворил и приобщил к материалам дела документы. Адвокат также ходатайствовала о вызове в суд в качестве свидетелей экспертов, проводивших психолого-лингвистические экспертизы, а также сотрудников Республиканской экспертной комиссии (РЭК), на основании оценки публикаций которых и возбудили уголовное дело.

— Эти лица должны объяснить мне и моему подзащитному, какие методологии использовались и почему мнение вышло таким однообразным, — заявила адвокат.

В привлечении в качестве свидетелей специалистов РЭК гособвинитель не увидел надобности. Против вызова авторов психолого-лингвистической экспертизы не возражал.

Адвокат Павловца заявила, что специалистов РЭК в суд вызвать необходимо.



Юрий Павловец

— У меня есть сведения пяти из 11 человек, упомянутых в ходатайстве, которые говорят, что не участвовали в заседании РЭК. Поэтому я поддерживаю ходатайство в вызове их в суд, — заявила адвокат Павловца.

Судья ходатайство удовлетворил лишь частично — в суд вызовут не всех специалистов.

Адвокат Юрия Павловца заявила, что публикации ее подзащитного не повлекли никакого вреда, и в материалах дела это указано. Кроме того, в начале заседания задержанные заметили, что ознакомились лишь с 17 томами дела из 20. Три тома, как указала адвокат Павловца, — это доказательства защиты.

— Три тома — это наши доказательства, что Павловец прав. Мы нашли эти цитаты (которые автор использовал в публикациях, — ред.) в выступлениях официальных лиц, в учебниках истории. Павловец писал правду. Кроме того, в Беларуси нет методик по выявлению экстремизма, а российские методики плохо применимы, — заявила адвокат. — Поэтому Павловец был прав, и содержание его под стражей уже год не соразмерно тому, в чем его обвиняют. Ходатайствую об изменении меры пресечения для подзащитного.

Хронология дела «авторов Регнума»



На суд пришли около 90 человек. В зал суда пропускали после досмотра и прохождения через рамку металлоискателя

Доцент БГУИР Юрий Павловец, брестский охранник Дмитрий Алимкин и главред журнала «Новая экономика» Сергей Шиптенко были задержаны в декабре 2016 года за публикации на сайтах российских изданий «Регнум», Lenta.Ru и EurAsia Daily. За публикации на них завели уголовное дело по ч. 3 ст. 130 (Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни, совершенное группой лиц, — от 5 до 12 лет лишения свободы). С декабря 2016-го трое задержанных находятся под стражей.

В июне на Павловца и Шиптенко завели новое уголовное дело по статье о незаконной предпринимательской деятельности.

В марте в Москве по запросу белорусских следователей задержали шеф-редактора «Регнума», белорусского гражданина Юрия Баранчика. Но экстрадиции не случилось — московский суд освободил его из-под ареста. Сам Баранчик подал прошение о политическом убежище.

Отпустить публицистов призвала организация «Репортеры без границ». Ведущие белорусские правозащитники в студии TUT.BY рассказали , что пока не видели материалов дела, достаточных для того, чтобы назвать задержанных политзаключенными. Однако глава Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец заявил , что, несмотря на свое несогласие с позицией обвиняемых, он считает лишение свободы «явно непропорциональным».

Экспертизы по делу — та, что легла в основу уголовного дела, и те, которые проводились в рамках следствия, — вызывали нарекания жен авторов «Регнума». 24 июля все три женщины — Любовь Павловец, Ирина Шиптенко и Инна Алимкина — подали совместное ходатайство в прокуратуру. В документе они требуют освободить мужей и называют «вопиющим», что экспертизы до и во время следствия проводят одни и те же люди и что одна из экспертов — Алеся Андреева — не входила в состав комиссии по экстремизму при Мининформе на момент участия в оценке текстов.

Благодаря иску о защите чести и достоинства, который Юрий Павловец безуспешно подал к газете «Советская Белоруссия», стали известны подробности первой экспертизы. Его тексты, по мнению экспертов Мининформа, могли вызывать чувство возмущения у россиян по отношению к властям Беларуси и создают в обществе атмосферу нетерпимости.

В конце октября МИД России попросил «максимально ответственно» подойти к рассмотрению уголовного дела в отношении авторов издания «Регнум».