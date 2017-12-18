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В Минске начался суд над "пророссийскими публицистами"
18.12.2017 10:29 — Новости Экономики | Tut.by
В Минском городском суде началось рассмотрение дела авторов российского издания «Регнум». Их обвиняют в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни, совершенном группой лиц. За это им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
На суд пришли около 90 человек: родственники обвиняемых, свидетели и журналисты. В зал суда пропускали лишь после досмотра и прохождения через рамку металлоискателя.
Судья — Игорь Любовицкий, который председательствовал на суде над блогером и создателем сайта 1863x.com Эдуардом Пальчисом.
Все трое задержанных — граждане Беларуси. Но Сергей Шиптенко на вопрос судьи о гражданстве, заявил, что является гражданином СССР, а адресом проживания назвал камеру на улице Володарского.
В начале процесса адвокат Сергея Шиптенко заявила ходатайство о приобщении к материалам дела
— Министр информации Беларуси, на тот момент, Лилия Ананич в одном из интервью упомянула, что российские коллеги тоже нашли публикации подзащитных неподобающими. Но Роскомнадзор выступает органом Мининформации России и никакого экстремизма в публикациях он не нашел. Поэтому прошу приобщить к материалам дела его экспертизу, — заявила адвокат.
Защитник также отметила, что публикации проходили и психолого-лингвистическую экспертизу. Но с их результатами сторона защиты не согласна.
— В экспертизе указано, что авторы «цинично обозначают бело-красно-белый флаг, как коллаборационистский». Но я обратилась в музей истории Великой Отечественной войны, где мне подтвердили, что бело-красно-белый флаг во время Второй мировой войны использовали коллаборационисты. Был целый ряд организаций, которые использовали эту символику. Позиционирование данного факта как общеизвестного я считаю верным и корректным. Поэтому прошу ответы музея истории приобщить к материалам дела, — заявила адвокат.
Это ходатайство судья удовлетворил и приобщил к материалам дела документы. Адвокат также ходатайствовала о вызове в суд в качестве свидетелей экспертов, проводивших психолого-лингвистические экспертизы, а также сотрудников Республиканской экспертной комиссии (РЭК), на основании оценки публикаций которых и возбудили уголовное дело.
— Эти лица должны объяснить мне и моему подзащитному, какие методологии использовались и почему мнение вышло таким однообразным, — заявила адвокат.
В привлечении в качестве свидетелей специалистов РЭК гособвинитель не увидел надобности. Против вызова авторов психолого-лингвистической экспертизы не возражал.
— У меня есть сведения пяти из 11 человек, упомянутых в ходатайстве, которые говорят, что не участвовали в заседании РЭК. Поэтому я поддерживаю ходатайство в вызове их в суд, — заявила адвокат Павловца.
Судья ходатайство удовлетворил лишь частично — в суд вызовут не всех специалистов.
Адвокат Юрия Павловца заявила, что публикации ее подзащитного не повлекли никакого вреда, и в материалах дела это указано. Кроме того, в начале заседания задержанные заметили, что ознакомились лишь с 17 томами дела из 20. Три тома, как указала адвокат Павловца, — это доказательства защиты.
— Три тома — это наши доказательства, что Павловец прав. Мы нашли эти цитаты (которые автор использовал в публикациях, — ред.) в выступлениях официальных лиц, в учебниках истории. Павловец писал правду. Кроме того, в Беларуси нет методик по выявлению экстремизма, а российские методики плохо применимы, — заявила адвокат. — Поэтому Павловец был прав, и содержание его под стражей уже год не соразмерно тому, в чем его обвиняют. Ходатайствую об изменении меры пресечения для подзащитного.
Хронология дела «авторов Регнума»
Доцент БГУИР Юрий Павловец, брестский охранник Дмитрий Алимкин и главред журнала «Новая экономика» Сергей Шиптенко были задержаны в декабре 2016 года за публикации на сайтах российских изданий «Регнум», Lenta.Ru и EurAsia Daily. За публикации на них завели уголовное дело по ч. 3 ст. 130 (Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни, совершенное группой лиц, — от 5 до 12 лет лишения свободы). С декабря 2016-го трое задержанных находятся под стражей.
В июне на Павловца и Шиптенко завели
В марте в Москве по запросу белорусских следователей
Отпустить публицистов
Экспертизы по делу — та, что легла в основу уголовного дела, и те, которые проводились в рамках следствия, —
Благодаря иску о защите чести и достоинства, который Юрий Павловец безуспешно подал к газете «Советская Белоруссия», стали
В конце октября
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Авторы российского издания "Регнум" были задержаны в декабре 2016 года и с тех пор находятся под арестом. На них завели уголовное дело за разжигание расовой,...
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