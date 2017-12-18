Витебская кондитерская фабрика «Витьба», один из крупнейших в стране производителей кондитерских изделий, в конце года осталась без директора. 6 декабря с этого поста уволен Александр Гидранович, работавший на предприятии с 1990 года, с момента создания, в том числе почти 15 лет — директором. Этому предшествовали проверки, выговоры и даже уголовное дело. И коллективные обращения сотрудников (под письмами, которые есть в распоряжении редакции, подписи более чем половины из 1300 человек), недоумевающих, что стало причиной опалы.



Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

За ущерб в 318 рублей 91 копейку — под стражу

Часть претензий к «Витьбе», вернее, к ее оршанскому филиалу «Сладкая страна», озвучивалась публично. КГК, в частности, указывал на неэффективное использование господдержки и недостаточное использование отечественного сырья. Впрочем, последняя претензия весьма частая, и ответ производителя прост — берем то, что больше подходит по соотношению цена-качество. О санкциях в отношении руководства в сообщении не говорится.

15 мая 2017 года Управление Следственного комитета по Витебской области возбуждает в отношении генерального директора «Витьбы» Александра Гидрановича уголовное дело по ч. 2 ст. 210 Уголовного кодекса по подозрению в хищении топлива на сумму 318,91 рубля. Несмотря на крайне скромную сумму предполагаемого ущерба, Гидрановича отстраняют от должности и пару дней он проводит под стражей.

«Задержали директора на работе — он как раз проводил совещание. Ворвались восемь оперативников, вели видеосъемку. Не представляю, зачем это нужно, кроме как для дискредитации перед коллективом», — рассказал TUT.BY очевидец событий.

«Оставшись без руководителя, наше успешное предприятие в одночасье стало объектом пристального внимания всевозможных государственных органов, после чего последовал ряд обязательных для исполнения указаний, идущих вразрез с экономикой фабрики и нарушающих ее отлаженную хозяйственную деятельность: оптимизация численности, радикальное изменение структуры сбыта и отлаженных каналов продаж, отчисления в местный фонд и т.д.», — пишут сотрудники.

Тогда работники обращаются в прокуратуру Витебской области, к губернатору (а предприятие находится в коммунальной собственности), в Палату представителей и Администрацию президента. Под письмом (есть в распоряжении редакции) — 695 подписей. Работники просят проверить обоснованность принятых решений, но обращение в итоге спускают в облисполком. В итоге после вмешательства Администрации президента Гидранович в июле возвращается на работу.

Но конфликт руководителя с собственником, облисполкомом, не исчерпан. Предприятию не согласовывают увеличение тарифной ставки (несмотря на опережающий рост производительности труда и отсутствие задолженности перед бюджетом — отмечено в письме), а давление на директора и проверки продолжаются.

«Цель любыми способами снять с должности руководителя была достигнута путем систематического и необоснованного привлечения директора к дисциплинарной ответственности в нарушение установленного порядка и по надуманным основаниям, что в конечном итоге вылилось в увольнение по ст. 42 п. 4 Трудового кодекса — систематическое неисполнение без уважительных причин обязанностей, возложенных на него контрактом», — пишут сотрудники.

За что «ушли». На бумаге и на самом деле

Все «проступки» директор, чей контракт истекает только в 2020 году, совершил практически за неделю (22 ноября — выговор, 23-го — замечание, 27-го — замечание, 6 декабря — увольнение).













Причины, указанные в приказах (вроде не прошедшего вовремя техосмотр одного трактора из автопарка предприятия, где всего 70 машин), не убедили сотрудников, недоумевающих в письме, кому оказался неугоден директор.

Финансовые показатели предприятия повода для беспокойства собственнику, очевидно, не давали. В 2016 году (а Гидранович возглавлял «Витьбу» с перерывом в несколько лет, которые руководил «Витебскпищепромом», вернувшись на фабрику в 2015-м) «Витьба» увеличила чистую прибыль в 3,7 раза до 2,5 млн рублей. За январь-октябрь нынешнего года прирост составил 51,7%, 2,7 млн рублей. Выпуск продукции в прошлом году предприятие увеличило на 18,3% до 11,7 тысячи тонн, в нынешнем году за десять месяцев прирост составил 10,4%.

Кстати, заметно выправилась и ситуация на оршанском филиале «Сладкая страна», который критиковали в КГК. По итогам 2016 года выпуск увеличился на 34,9% до 870 тонн, в нынешнем году прирост достиг 91% (1,3 тысячи тонн выпущено за 10 месяцев). Рентабельность произведенной продукции в нынешнем году вышла в плюс (12,6%), хотя еще в 2016 году составляла минус 3,8%, а в 2015-м — и вовсе минус 21%.

Сам Александр Гидранович сообщил TUT.BY, что обоснованным свое увольнение не считает и подал исковое заявление о восстановлении его в должности. Комментировать, чем вызвана его опала, экс-директор не стал.

Отстранение от работы директора успешного предприятия коммунальной собственности возможно только с согласия, а то и прямого указания собственника. Гидранович на вопрос о том, был ли у него конфликт с губернатором Витебской области Николаем Шерстневым или с кем-то другим из руководства облисполкома, не ответил. Впрочем, по информации TUT.BY, ранее отношения были неплохими, а сын губернатора, Владимир Шерстнев, с середины 2016 года работал у Гидрановича, возглавляя Минское представительство «Витьбы».

В Комитете по сельскому хозяйству Витебского облисполкома TUT.BY ответили, что пока не будут комментировать сложившуюся ситуацию — до рассмотрения в суде заявленных экс-руководителем исков.

TUT.BY будет следить за развитием событий.