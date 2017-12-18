Международная платежная система Visa готова вести диалог с властями Беларуси и банками о тарифной политике в целях повышения доли безналичных платежей в стране. Об этом заявил в интервью TUT.BY региональный менеджер Visa в Беларуси, Азербайджане и Молдове Игорь Ковалев после открытия приоритетного сервиса в Национальном аэропорту Минск.



Фото предоставлено компанией Visa

Напомним, в октябре Комитет госконтроля высказал мнение , что установленные международными платежными системами тарифы межбанковского вознаграждения не способствуют развитию безналичных расчетов в Беларуси. При этом бизнес отдельных частных банков, работающих в основном с карточками Visa и Mastercard, а также выплаты этими банками держателям карточек различного рода бонусов дотируются за счет средств госбанков. Поэтому КГК предложил установить максимальный размер межбанковского вознаграждения для белорусских банков-эмитентов по операциям, совершенным в Беларуси с использованием иностранных платежных карточек.

Игорь Ковалев отметил, что есть банки, которые занимаются эмиссией, то есть выпуском карточек, и есть банки, которые занимаются эквайрингом, то есть устанавливают терминалы на объектах торговли, чтобы потребители могли расплатиться карточками за приобретаемую продукцию. Банки получают доход в форме разнообразных комиссий от торговых организаций.

— Межбанковское вознаграждение — это некий процент, перераспределяющий доходность между эмитентами и эквайерами. Это необходимое условие, чтобы развивался бизнес безналичных платежей, — сказал Ковалев. — Это не тариф компании Visa, он не идет к нам в карман. Суммарный эффект по отдельно взятой стране - ноль. То есть один банк выплачивает один рубль, другой получает рубль. Мы устанавливаем эту комиссию, чтобы каждый бизнес — и эмиссия, и эквайринг — динамично развивался. Единственная цель, которую преследуем, - максимизация объемов безналичных платежей.

При этом эмиссией и эквайрингом может заниматься один и тот же банк. Как правило, это крупные банки. «Но это разные виды бизнеса, имеющие разную доходность, разные риски, разную динамику. Поэтому существует экономическая необходимость сбалансировать эти бизнесы», — пояснил топ-менеджер Visa.

Ковалев подчеркнул, что «к экономической настройке банков надо подходить очень внимательно, потому что сложно настроить так, чтобы она динамично росла». «Если внести изменения, которые не будут стимулировать либо эмитентов, либо эквайеров, то это приведет к тому, что ряд игроков не будут заинтересованы в росте безналичным платежей», — считает он. Например, банки перестанут проводить маркетинговые кампании, предоставлять сервисы своим клиентам. В некоторых странах вводились комиссии за ведение счета, за предоставление выписки и так далее.

— При помощи безналичных расчетов мы замещаем расходы правительства на ведение денежного оборота. Пересчет денег, печать, уничтожение может стоить стране от 1 до 2% ВВП. Поспешные действия [в этой сфере] могут привести к тому, что снизится объем безналичных расчетов. Нам бы этого не хотелось. Мы рады любому диалогу. Готовы поделиться навыками и экспертизой, которая есть в компании Visa в части установления переменных, которые стимулируют рынок, — сказал Игорь Ковалев.

Он отметил, что за последние 3 года Беларусь добилась впечатляющих успехов: количество безналичных платежей выросло с 24% до 41%. «Это самый высокий показатель среди стран СНГ и Юго-восточной Европы», — резюмировал Ковалев.

Держателями карт Visa в Беларуси, согласно данным Нацбанка на начало 2017 года, было более 5 млн человек. По этому показателю международная платежная система делит первенство с «Белкартом».

На данном этапе количество карт уже не является для Visa «принципиальным показателем, более важно — качество их использования». Компания не комментирует цифры доходности в Беларуси, потому что это является коммерческой тайной. «Доходность бизнеса в Беларуси растет», — сказал лишь Игорь Ковалев.