На выплату пенсий в 2018 году пойдет 10 млрд рублей, а пенсии планируют повышать один раз

На выплату пенсий в 2018 году пойдет 10 млрд рублей, Фонду соцзащиты потребуется поддержка республиканского бюджета, заявила Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, представляя законопроект о бюджете ФСЗН в Палате представителей.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Общая сумма доходов Фонда запланирована в размере 13,6 млрд рублей, в том числе 11,8 млрд составят обязательные страховые взносы, уплачиваемые работающими гражданами. Уже традиционно Фонду потребуются и деньги республиканского бюджета: сумма трансфертов запланирована в размере 1,4 млрд рублей.

Расходы фонда составят 13,4 млрд рублей. В том числе на уплату пенсий пойдет 10,2 млрд рублей. Трудовые пенсии в 2018 году будут пересматривать только один раз.

На выплату пособий по временной нетрудоспособности, материнству и других, будет направлено 3 млрд рублей.

В понедельник депутаты принимают законопроект вдвух чтениях.

Депутат Анна Канопацкая поинтересовалась у министра труда и социальной защиты про увеличение пенсий и пособий по безработице.

Ирина Костевич отметила, что соотношение пенсий к средней зарплате в 40% планируется удержать, а вот повышать пособие по безработице в 2018 году не предполагается.

Рост пенсий планируется на уровне 12%, уточнила Костевич, отвечая на вопрос депутата Ольги Политико. Если реализуется более оптимистичный сценарий, прирост может быть выше.

Напомним, в 2017 году в бюджете Фонда соцзащиты населения не раз образовывалась дыра .