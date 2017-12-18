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Крупнейшая чикагская биржа начала торговлю фьючерсами на биткоин

18.12.2017 12:38 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 дек — Sputnik. Крупнейшая товарно-сырьевая биржа Chicago Mercantile Exchange сообщила, что начала торговлю фьючерсами на криптовалюту биткоин. Начальной ценой на фьючерсные контракты на январь 2018 года утром в воскресенье было объявлено 20,65 тысяч долларов, но к утру понедельника цена снизилась до 18,79 тысяч долларов.

Крупнейшая чикагская биржа начала торговлю фьючерсами на биткоин
© REUTERS/ Dado Ruvic / Illustration / File Photo
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На минувшей неделе были запущены торги на фьючерсы на биткоин на Чикагской бирже опционов, в ходе торгов январские фьючерсы на криптовалюту подорожали на 25%.

Сегодня курс биткоина составил 18,9 тыс. долларов. За последние сутки курс упал на 3,92%, рыночная капитализация составила 13 млрд долларов. Вторая по популярности криптовалюта "Этериум" торгуется на отметке примерно в 700 долларов. За последние полгода ее курс вырос вдвое.

Нацбанк Беларуси прежде заявлял, что пока не намерен рассматривать возможность расчетов с использованием криптовалюты в стране. Оплата криптовалютой в Беларуси пока не регулируется законом.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Стартовая цена контрактов на январь 2018 года - 20, 65 тысяч долларов.

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