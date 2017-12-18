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Парламент рассматривает консервативный вариант бюджета на 2018 год

18.12.2017 12:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 дек — Sputnik. Проект республиканского бюджета на 2018 год, который в понедельник обсуждают в Палате Представителей, можно охарактеризовать как консервативный, заявила перед началом заседания Палаты Представителей председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Людмила Добрынина.

Парламент рассматривает консервативный вариант бюджета на 2018 год
© Sputnik / Виктор Толочко
Минфин опубликовал проект бюджета на следующий год

"Бюджет сформирован по доходам в 20,5 миллиардов рублей, по расходам — 19,8 миллиардов рублей, профицит составит 700 миллионов рублей. В основу положен консервативный сценарий развития экономики. Опыт формирования прошлых лет показывает, что такой подход дает определенную стабильность. Депутаты одобрили такой подход, потому что мы видим, что в этом году экономика имеет динамику, набирает обороты. Наблюдается рост ВВП, экспортной составляющей", — сказала Добрынина.

Налоговая нагрузка сохраняется на прежнем уровне — 25,5% от ВВП. Мораторий на введение новых и повышение ставок действующих налогов будет действовать и в 2018 году, однако остается возможность увеличить поступления за счет индексации налогов, которые начисляются  в белорусских рублях, в частности,  по экологическому, земельному, налогу на добычу природных ресурсов. Увеличены также большинство акцизов на подакцизные товары, табачные изделия и автомобильное топливо, уточнила Добрынина.

При этом она подчеркнула, что все средства, полученные за счет развития экономики, будут направляться на повышение зарплаты в бюджетной сфере. Это первоочередная задача, отметила депутат.

Парламент рассматривает консервативный вариант бюджета на 2018 год
© Sputnik / Виктор Толочко
Проект бюджета на 2018 год поступил в палату представителей

"Основные задачи бюджета — это выполнение социальных обязательств, повышение заработной платы в бюджетной сфере. Сегодня рост расходов 7% к ожидаемому исполнению в бюджету 2017 года, но вместе с тем рост фонда оплаты труда предусмотрен с ростом в 10%, а среднемесячная заработная плата — с ростом 14%. Мы постепенно с учетом роста экономики будет направлять на повышение зарплаты в бюджетной сфере, чтобы обеспечить соотношение минимум 80% к средней по стране", — заявила Добрынина.

Помимо этого, бюджет предполагает финансовую поддержку реальному сектору экономики- правда, только через госпрограммы. В частности на программу "Машиностроение" предусмотрено выделить 180 миллионов рублей — но это "в дальнейшем наша точка роста", заметила Добрынина.

 
Теги: Минск
 
 
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Бюджет сформирован с небольшим профицитом, а основные средства, полученные за счет развития экономики, предполагается направить на повышение зарплаты...

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