Пособие по безработице в 2018 расти не будет

МИНСК, 18 дек — Sputnik. Пособие по безработице пересматривать в будущем году не будут, это не предусмотрено бюджетом государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения РБ на 2018 год, заявила в понедельник в Палате представителей министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

"Что касается пособия по безработице, то мы не планируем в 18 году повышения этого пособия", — заявила Костевич, отвечая на вопрос депутата Анны Конопацкой.

Конопацкая отметила, что нынешние размеры пособий вызывают много критики — они очень маленькие.

Вместе с тем Костевич отметила, что в будущем году предусмотрено однократное повышение пенсий.



© Sputnik / Виктор Толочко Парламент рассматривает консервативный вариант бюджета на 2018 год

"Но мы должны понимать, что рост пенсий зависит от роста экономики. Поскольку бюджет фонда сформирован исходя из консервативного проекта бюджета, то мы при любом сценарии — либо консервативном, либо целевом – выдерживаем соотношение 40% от среднемесячной зарплаты по стране. И это соотношение на 18-й год мы планируем выдержать", — заметила Костевич.

Даже в самом пессимистичном – консервативном варианте – темп роста пенсий предполагается выдержать на уровне 112%.

При этом номинальная зарплата, судя по прогнозам министра, не сможет достичь заветных "по 500".

"Если мы выходим на бюджетную зарплату в размере 700 рублей, то средняя зарплата по стране будет 921 рубль. Если мы говорим, что хорошо работает экономика, и есть возможность повышение зарплаты в бюджетной сфере в размере 760 рублей, тогда зарплата в среднем по стране будет 941 рубль", — заметила министр.

Проект закона "О Бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения РБ на 2018 год" был принят депутатами Палаты представителей в двух чтениях.