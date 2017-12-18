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Пособие по безработице в 2018 расти не будет
18.12.2017 12:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 дек — Sputnik. Пособие по безработице пересматривать в будущем году не будут, это не предусмотрено бюджетом государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения РБ на 2018 год, заявила в понедельник в Палате представителей министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.
"Что касается пособия по безработице, то мы не планируем в 18 году повышения этого пособия", — заявила Костевич, отвечая на вопрос депутата Анны Конопацкой.
Конопацкая отметила, что нынешние размеры пособий вызывают много критики — они очень маленькие.
Вместе с тем Костевич отметила, что в будущем году предусмотрено однократное повышение пенсий.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Но мы должны понимать, что рост пенсий зависит от роста экономики. Поскольку бюджет фонда сформирован исходя из консервативного проекта бюджета, то мы при любом сценарии — либо консервативном, либо целевом – выдерживаем соотношение 40% от среднемесячной зарплаты по стране. И это соотношение на 18-й год мы планируем выдержать", — заметила Костевич.
Даже в самом пессимистичном – консервативном варианте – темп роста пенсий предполагается выдержать на уровне 112%.
При этом номинальная зарплата, судя по прогнозам министра, не сможет достичь заветных "по 500".
"Если мы выходим на бюджетную зарплату в размере 700 рублей, то средняя зарплата по стране будет 921 рубль. Если мы говорим, что хорошо работает экономика, и есть возможность повышение зарплаты в бюджетной сфере в размере 760 рублей, тогда зарплата в среднем по стране будет 941 рубль", — заметила министр.
Проект закона "О Бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения РБ на 2018 год" был принят депутатами Палаты представителей в двух чтениях.
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Судя по озвученным министром труда и соцзащиты цифрам, "по 500" среднему белорусу тоже не достанется.
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