Соцрасходы урезали, резервный фонд вырос: бюджет прошел первое чтение

В понедельник в Палате представителей обсуждают пакет бюджетных законопроектов. После совещания у президента бюджет был скорректирован. По сравнению с нулевым чтением бюджета ряд расходов урезан, а резервный фонд президента резко увеличен. О том, почему это произошло, министр финансов Владимир Амарин рассказал, отвечая на вопрос депутата Анны Канопацкой.



Владимир Амарин. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Доходы республиканского бюджета в 2018 году увеличатся на 7,8%, расходы — на 7% к ожидаемому исполнению 2017 года», — заявил министр финансов Беларуси Владимир Амарин.

Депутат Анна Канопацкая поинтересовалась, почему по сравнению с нулевым чтением многие расходные статьи сократились примерно на 10%, в том числе расходы на ЖКХ, здравоохранение, образование, соцсферу при резком увеличении резервного фонда президента.

«Были проведены небольшие сокращения расходов, включая расходы на зарплату, исполнение обязательств. Средства зарезервированы, чтобы в последствии, по итогам развития экономики, исполнения бюджета, при необходимости их разрезервировать и направить на неотложные нужды, повышение зарплаты в бюджетном секторе, на реализацию ключевых инновационных и инвестиционных проектов», — ответил министр финансов Владимир Амарин. Он добавил, что ничего негативного в резервировании средств нет.

Проект бюджета был приянт в первом чтении.

Расходы республиканского бюджета на 2018 год запланированы в сумме 19,751 млрд рублей исходя из прогнозируемого объема доходов 20,485 млрд. Минимальный размер профицита предлагается установить на уровне 734 млн рублей.

В документе расписаны доходы и расходы бюджетных фондов, в частности, Государственный целевой бюджетный фонд национального развития формируется в сумме 109,3 млн рублей и используется в сумме 163,5 млн рублей; Республиканский дорожный фонд 561,9 млн рублей и 594 млн рублей соответственно.

Лимит внутреннего государственного долга Беларуси предлагается утвердить в размере 10 млрд рублей; внутреннего долга, гарантированного Республикой Беларусь, — 3,1 млрд рублей; лимит внешнего госдолга — в размере 19,6 млрд долларов (на нынешний год — 17,85 млрд), внешнего долга, гарантированного Республикой Беларусь, — 3 млрд долларов.

В случае превышения фактических размеров внутреннего или внешнего долгов, гарантированных Республикой Беларусь, над утвержденными лимитами решения о предоставлении новых гарантий не принимаются, — отмечено в проекте документа.

Проектом закона устанавливается, что при неисполнении заемщиком или пользователем внешнего займа в установленные сроки обязательств по внешним государственным займам и внешним займам, привлеченным под гарантии правительства, эти обязательства исполняет Минфин. Возместить эти средства в бюджет должник должен с уплатой процентов по ставке 10% годовых от суммы задолженности. Если средства заемщик не возвращает, их взыщут в бесспорном порядке со счетов заемщика вместе с процентами по ставке 15% годовых.

Отдельно прописаны в проекте бюджета и вопросы Фонда соцзащиты населения, в котором в нынешнем году не раз образовывалась дыра .

Из республиканского бюджета в бюджет ФСЗН запланированы субвенции в сумме 1,416 млрд рублей. Это потребуется для обеспечения соотношения среднего размера пенсии по возрасту и средней зарплаты работников в республике не ниже установленного порогового значения (40%).

Резервный фонд президента в 2018 году планируется сформировать в сумме 1,2 млрд рублей (в том числе 300 млн рублей за счет дополнительных доходов). Средства резервного фонда президента и резервных фондов местных властей используются по решению президента на финансирование расходов, связанных с дополнительным повышением зарплаты бюджетникам. Интересно, что в проекте, который депутаты получили до совещания у главы государства, размер фонда был куда скромнее 442 млн рублей.

Как ранее сообщалось, бюджет сформирован на основе консервативного сценария, по которому, к примеру, прирост ВВП заложен на уровне 1,2%. Налоговая нагрузка сохраняется на уровне 25% ВВП, серьезных корректировок ставок налогов и акцизов не ожидается.

В 2018 году на погашение и обслуживание госдолга Беларуси нужно 3,7 млрд долларов (+8,8% к нынешнему году). В том числе погасить надо 2,5 млрд долларов валютного госдолга. Эти выплаты планируется на три четверти рефинансировать, четверть — погасить за счет профицита бюджета.

Беларусь в 2018 году планирует привлечь 1,2 млрд заимствований на внешнем и внутреннем рынках.